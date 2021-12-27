綠委提議立院擴建併監院？立院秘書長：是可提案方向

立法院遷建議題備受討論，民進黨立委羅致政今於立法院司法委員會質詢時建議，可併入監察院，擴大立法院現有院區。立法院秘書長林志嘉表示，國會願景規劃諮詢委員有提過此構想，是可以提案的方向。

立法院因建物老舊、違章雜陳，許多立委倡議遷建，立法院長游錫堃也籌組「未來國會願景規劃諮詢委員會」，並希望在2023年6月前提出方案。

羅致政質詢時指出，按照時程目標及考量預算編列時間，明年應該就要成立立法院遷建委員會，再往前推的話，諮詢委員會也差不多該成立。他也提到，遷建原則應考慮與行政院間的運作及互動關係，關於有提案遷到台中，恐怕只是虛晃一招，不可行。

林志嘉表示，國會願景規劃諮詢委員會已收到7個提案，委員會最後會提2、3個建議案給立委們決定，游錫堃也希望任內可決定遷建地點。對於遷建台中，林志嘉認可應考慮與行政機關間互動關係，不過尊重每個委員提案。

羅致政並建議，立法院可把監察院「吃進來」，封住青島東路，擴大院區，並沿用監察院具有歷史意義的大門。林志嘉回應，諮詢委員有提過此構想，是可提案的方向，不過此屬原地擴建非遷建。羅致政進一步說，將會提案此方向，不過其實第一方案是遷建至中正紀念堂，林志嘉回應，有相關意見都歡迎委員提出。

民進黨立委許智傑也表示，立法院最初是採學校方式設計，如今已不符使用，遷建時應納入文化藝術考量，如歐洲、日韓國會等建築；民眾黨立委張其祿則建議，立法院是全國民意單位，中部是一個很好的考量點，方便南來北往，並可藉由區為挪移，帶動區域發展。林志嘉回應，相關意見都會當作重要參考因素。