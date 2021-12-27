傳陳建仁選2022北市長搶中間票？柯文哲嗆實在受不了

2022藍綠白北市長選戰佈局，目前民進黨市長人選未明，但最近傳出除衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍外，民進黨內也考慮前副總統陳建仁披戰袍，扛起「最強北台灣火車頭」。對於民進黨傳出陳建仁選北市長呼聲，台北市長柯文哲今天公開行程前被媒體堵訪此議題，柯說，「(民進黨)每天都有新的人選出現，實在受不了」。

柯文哲今天視察北市府醫務室、員工健康促進辦公室行程，並接種第三劑疫苗，對於2022北市長選戰布局，柯已表態交棒給副市長黃珊珊，國民黨則是立委蔣萬安參選呼聲高，至於民進黨派誰選，最近再傳出考慮由陳建仁參選，對於陳建仁的學者形象，是否能吸引中間選票？柯文哲僅回，「30秒前問我，要我30秒後回應，讓我想一下...」。

媒體再度追問柯，認為黃珊珊、陳建仁誰搶中間選民會比較多？柯文哲反問媒體，「你要投給誰？」

由於柯文哲一開始回應媒體，不要30秒前問他題目要馬上回答，柯文哲視察行程結束、並打完第三劑疫苗後，媒體再問柯，怎麼看陳建仁可能參選北市長？柯文哲則是避談，表示「哎喲，先解決第三劑疫苗再說。」