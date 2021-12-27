陳建仁選台北市長？侯友宜：現與柯文哲合作並進

傳出民進黨點名前副總統陳建仁參選台北市長，以爭取中間選民甚至是淺藍的選票。新北市長侯友宜今日受訪時表示，現與台北市長柯文哲在交通、民生，及都市計畫是攜手合作並進，且離選舉還有一段時間，不管誰來選，只要抱持雙北共榮共好，就能不斷往前發展。

台北市長一直以來都是藍綠必爭之地，柯文哲即將卸任，國民黨現任立委蔣萬安呼聲最高，外界點名民進黨由衛福部長陳時中披掛上陣，但目前傳出綠營想讓陳建仁擔任「火車頭」，認為陳形象佳、聲望高、行政歷練完整，且政黨色彩較淡，能夠以學者身份爭取中間選民，甚至是淺藍的選票。

侯友宜今日出席「2022 FRC機器人區域大賽」會後聯訪說，雙北是共同生活圈，目前為止跟柯在交通、民生，及都市計畫都是攜手合作並進。至於未來到底台北市誰來選，都抱持著雙北共榮共好，就能不斷往前發展，且離選舉還有一段距離，跟大家努力合作做好事情。民眾最關心的是雙北的防疫、薪資、物質，甚至是房價問題，才是我們要面對與解決的。