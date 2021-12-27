為林靜儀、林昶佐打氣 民進黨正國會發起421公里鐵馬行

台中第二選區立委補選及台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案將於1月9日登場，民進黨中二選區候選人林靜儀競選總部主委林佳龍發起鐵馬車隊，今天宣布將於投票日前一周由南向北串聯，要由南往北一路集氣，「南氣北補」，把南台灣的熱情和支持往北送，為「雙林」打氣。

今天包括林佳龍及立委陳亭妃、陳歐珀、台南市議員蔡旺詮、台北市議員陳怡君、林世宗、新北市議員李坤城、賴秋媚、陳啟能、林銘仁、陳科名、新北市前議員許昭興都在冷風中大合體，宣布「台灣正青、鐵馬前行」活動正式展開。林佳龍及陳亭妃也穿上自行車車衣宣示決心，並公布騎乘路線，將於12月31日上午9時從屏東大鵬灣出發，行經高雄、台南、嘉義，首日騎至雲林，1月1日行經彰化後，上午抵達中二選區與立委候選人林靜儀合體。1月2日下午抵達台北市萬華，全程共421公里。

林佳龍表示，以「台灣正青、鐵馬前行；守護國家、民主同騎」為這次活動主軸，主因是2016年民進黨執政後，台灣在國際上更加發光發熱，和民主陣營國家有更多的交流合作，並共同對抗威權陣營，就是「台灣正青」的體現。這次活動從台灣尾騎到台灣頭，串聯各縣市認同台灣主體性的朋友，共同為民主而騎，守護台灣。

台灣冬天有東北季風，因此車友在冬季都是「由北向南」順風而騎，但這次活動卻從南往北騎？陳亭妃解釋，目前國際情勢對台灣是順風看漲；但台灣卻有惡鄰居，又有配合中國裡應外合的政黨及政治人物，把台灣搞得像逆風狀態，讓台灣國內局勢無法穩定，所以要破風而行，就如同台灣雖有政黨扯後腿，但有台灣人民當後盾，一樣能在國際上更強大，她也強調，一定會用體力和意志力騎滿全程。

林佳龍也說，林靜儀正在對抗盤根錯節的地方派系，希望用「台灣正青」的力量，幫助林靜儀打倒國民黨候選人顏寬恆背後所代表的黑色勢力；林昶佐在立法院國防外交委員會，守護台灣的國防自主與強化外交關係，卻面臨報復性罷免行動，鐵馬隊將帶著台灣要邁向正常國家的信念，挺「雙林雙贏」。