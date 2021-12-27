跟敵人站一起？基議會民進黨總召鄭文婷預告「被開鍘」

基隆市議會民進黨黨團總召、基隆市議員鄭文婷昨夜在臉書貼文，指聽說總召身分將被撤換「開鍘？」心想「這天還是來了」，推測是因她在街頭發文宣反對外木山填海造陸、參加記者會談論基隆捷運，「他們說，我跟『敵人』站在一起？！」對這場即將發生的「政治霸凌」感到遺憾。

鄭文婷在臉書表示，從宣布參選基隆市長黨內初選開始，就有非常多的朋友提醒她，將會面臨鋪天蓋地的阻攔。身為一個律師、身為一個女性政治工作者，她怎麼會不知道要面對什麼樣的現實世界？

鄭文婷說，她出身勞動家庭，不是政二代，在基隆沒有在地家族淵源，沒有黨內派系支持，說穿了就是不會拉黨結派抱大腿的孤鳥，唯有靠真誠的心感動人。3年前基隆人給了她機會，相信基隆人看懂她，他們看到的是一個沒有顯赫背景的平民女兒願意為人民服務的心。

鄭文婷指出，她在市議會發聲、辦會勘、舉行記者會和撰文提出呼籲，目的都是為讓基隆可以更好。她想問：提出具體的基隆捷運路線建議錯了嗎？針對外木山填海造陸可能破壞海洋生態與本市重要觀光資源，主張多方評估各種方案再決定，且主張台電一定要提出復育計畫錯了嗎？要求天外天焚化爐應該考慮停止燒外縣市垃圾，市府應花更多力氣作好垃圾分類、垃圾減量錯了嗎？

鄭文婷表示，這些年在市議會只要是對的提案，她都願意連署，從不會考慮黨派。在她心中，她要跟環境正義站在一起，跟民眾利益站在一起，而這不正是民進黨的核心價值，不正是身為「民進黨黨團總召」該做的事情嗎？

鄭文婷說，黨團中所有議員都是她的好朋友，知道他們或許是在巨大的壓力下，不得不同意拔除她總召的頭銜，但她不會為此感到難過，因為接下來這一年還是會繼續在市議會代表基隆市民的意志，為對的事情並肩前行。

她說，她只為這場即將發生的「政治霸凌」感到遺憾，台灣解嚴後的民主運動已經超過30年，走到今天，這樣的事情不該發生在全台灣任何一個角落，不該發生在任何一個女性政治工作者身上。她願意相信未來的台灣人、基隆人，不會再容忍有這樣的事情發生。

她貼文後不少人在下方留言，為她打氣加油，還有人慫恿她退黨「支持退出民進黨！勇敢做自己」，不過也有人提醒她說，至少只是撤換掉黨團總召的身分而已，並不是直接以黨紀處分… 畢竟，外木山填海造陸、捷運議題，是否有先得到議會黨團議員們的認同及共識呢？