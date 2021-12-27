一開始為何沒承認？公總局長曝「國家級網軍」查案過程

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，衍生出「國家級網軍」爭議，匿名用戶透過政府IP修改此次維基百科，國發會證實為交通部公路總局IP；公路總局調查，查出此案是一名公路總局台北市區監理所、連江監理站臨時雇員所為，年約28、29歲的年輕人。

公路總局局長許鉦漳表示，這名臨時人員是北市監理所的臨時人員，平時看起來低調老實，也不太出風頭，聲稱是好奇所致，因這件事，最重可解僱，最輕是記申誡、記過、甚至不懲處，懲處將由北市監理所開會討論。

立法院交通委員會，今審查6案交通部所屬機關預算案。

許鉦漳表示，這個竄改維基百科的IP，是公路總局的IP沒有錯，但是他們那天清查是沒有發現，同仁瀏覽的紀錄這部分，也覺得怪怪的，因此，第二天就找相關的專業來瞭解，維基百科的IP不是只有一個固定的 IP，還有其他的IP。

他說，上網竄改的時間，原來想的是12點多，後來，瞭解是國際的時間，是晚上的8時42分，因此去做清查後，當天就已經了解大概有三位同仁，有在那個時段有上去瀏覽維基百科，有兩位瀏覽的不是林秉樞的相關資料，因此，當時對外發布這個部分與此案無關。

許鉦漳表示，但是，又另外有一位也發現有瀏覽紀錄，查的時候在發現12月6日以前瀏覽記錄不見、刪除了，所以不確定他去做了什麼事，因此那時候發布新聞是說，沒有跡證；但不能這樣就放棄了，因此交給相關專業單位做後續追查，把相關硬碟送回來，才有辦法處裡。

許鉦漳說，一方面進行內部調查，也從錄影帶、相關同仁詢問調查，但這時這位臨時雇員沒有承認有做這件事；硬體部份拆毀交給專業單位解讀，12月12日正式把文件給公總，確認這位同仁確實有去修改紀錄。

為何同仁第一時間沒有承認？許鉦漳表示，這名約僱人員說，12月5日媒體報導後，他發現事情嚴重，主動跟連江縣警察局備案，備案後一段時間都沒有結果，所以他在12月15日再到連江縣警察局詢問辦案進度，警察局回應這沒有刑事問題，也沒有其他的相關責任問題。但也告知這同仁應該跟單位報告。

許鉦漳說，所以第一時間他自己去備案，認為偵查不公開，因此不敢說，但15日警局告知應該跟單位報告，就主動與所長聯繫，也承認這件事情，這是同仁利用下班時間去所做的行為，是基於好奇心，也很自責，所以他在第一時間已經跟警方備案，可見同仁也是很擔心他做了此事，會影響到整個機關的形象。

至於，這是否是公總的網軍，許鉦漳表示，「沒有啦！哪有甚麼網軍」。