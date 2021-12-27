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國民黨有人不贊成罷免案？ 林昶佐：不好意思直接講

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤今邀集與林昶佐同世代的「六年級立委」共同在西園路口宣傳反罷免。記者潘才鉉／攝影
民進黨立委吳思瑤今邀集與林昶佐同世代的「六年級立委」共同在西園路口宣傳反罷免。記者潘才鉉／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日投票，近期密集在選區掃街造勢。林昶佐提及有的人礙於黨籍無法公開支持他，媒體問是否指國民黨也有不贊成罷免的人士，他回說，「不好意思直接講。」至於近期國民黨立委蔣萬安是否也有鼓勵他，他說，這段時間多位國民黨立委都會跟他說辛苦了。

民進黨立委吳思瑤今邀集與林昶佐同世代的「六年級立委」，包括張宏陸、鄭運鵬、賴瑞隆、蔡適應、蘇巧慧、林昶佐、吳思瑤共同在西園路口宣傳反罷免。不巧遇上北部今低溫特報又逢雨天，挺昶團隊成員仍身穿雨衣仍站在交通樞紐，加強宣傳。

吳思瑤作為此次號召人，她說，上一屆跟林昶佐一起成為立法院夥伴，林昶佐的優秀表現是她跟其它立委們有目共睹的，所以在上周立法院甲級動員的時候，她靈機一動，想到要邀請同為上屆進入立法院且剛好是「六年級」同梯的夥伴出來，即使昨晚知道今天會很冷、還會下雨，可是仍決定要風雨無阻把握時間。

林昶佐提及許多在地服務有很多跨區合作，有的人礙於黨籍無法公開支持他，媒體問及是否指國民黨也有不贊成罷免的人士，林昶佐說，「不好意思直接講。」至於蔣萬安是否有鼓勵他，林昶佐表示，這段時間多位國民黨的立委，都會跟他說辛苦了，以往他都是第一個簽到的人，現在許多立委都發現，最近他只能在第四、第五個抵達簽到。

林昶佐表示，為了在有限時間內，向民眾呼籲反罷免就要出來投票，不只是他的太太Doris參與一條掃街路線，其它在地議員劉耀仁、周威佑、吳沛憶也會協助走不同的路線，由於這些掃街路線在選舉的時候，需要耗時花半年才能走完，現在只有三周，只好在大家的協助下盡量走完。

林昶佐表示，剩不到兩周，不管風吹日曬雨淋，都會做到好，很感謝立院的好同事今日在最冷的一天來支持他，也有遠從高雄、基隆來到萬華的人。希望在過年前把報復性罷免做一個完結，不要讓這種鬧劇繼續下去，並化為選票，他呼籲中正萬華一定都有大家親友，請身邊的人出來投票。

林昶佐 罷免 國民黨

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