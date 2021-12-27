竄改維基林秉樞案「來自公路總局IP」 藏鏡人是他

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，衍生出「國家級」網軍爭議，匿名用戶透過政府IP修改此次維基百科，國發會證實為交通部公路總局IP；當時，交通部長王國材說，當天公路總局的IP並沒有連到維基百科。公路總局表示，有關12月5日社群媒體文章「疑似匿名用戶透過政府IP(117.56.178.41)修改維基百科事件」，全案已查明。

公路總局局長許鉦漳表示，這名臨時人員是北市監理所的臨時人員，平時看起來低調老實，也不太出風頭，聲稱是好奇所致，因這件事，最重可解僱，最輕是記申誡、記過，懲處將由北市監理所再開會討論。

公路總局在12月6日，邀集相關資訊專業廠商協助擴大查處範圍，經檢視所有網通設備紀錄後確認非屬資安事件，同時並清查該局於12月2日20:42相關時段的網路連線紀錄，初步取得疑似3台個人電腦，在該時段有連線維基網站的紀錄。

公路總局說，經查其中2部電腦的網頁瀏覽紀錄，為查詢與本案無關的維基網站網頁，另1部某監理所的電腦，則僅發現12月6日上午之後的網站瀏覽紀錄，因無具體事證，需進一步查證。

公路總局表示，為儘速釐清案情，進一步查證第3部電腦，主動送請調查局資安站進行數位鑑識，鑑識報告確認該電腦有編輯林秉樞維基網頁的紀錄。另經約詢該員，已坦承因出於好奇心而有編輯行為，且未及時跟長官報告，造成外界的質疑與誤解，致影響公路總局信譽，深感歉意。

公路總局說，查這名同仁為監理所契約服務員（臨時人員），平時負責研考、交安宣導等業務，後續主管監理所將依相關規定進行處置。