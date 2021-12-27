影／誰是年度政壇幹話王？2021驚句回顧

今年5月中旬新冠疫情在國內大爆發，各界為了機師檢疫放寬成「3+11」是否為防疫破口及疫苗爭論不休；年底即將舉行四大公投，藍綠白皆有政治人物「語不驚人死不休」，令民眾傻眼。《聯合新聞網》在歲末之際特別挑出20句經典「驚」句，看看誰是年度「幹話王」。

●費鴻泰：陳時中根本應該被槍斃（2021.05.10） ●柯文哲又比中指：確診不必馬上進醫院（2021.05.18） ●陳時中：「校正回歸」是掀牌 不是蓋牌（2021.05.22） ●柯文哲：萊豬也吃了 軍火也買了 美國沒有賣一支疫苗給台灣（2021.05.26） ●費鴻泰：指揮中心記者會沒有效率 根本是「五漢廢言」（2021.05.28） ●柯文哲嗆石崇良：如果我今天還在台大 早就病歷砸過去（2021.05.29） ●賴士葆：疫情指揮中心就是殺人犯（2021.05.31） ●柯文哲：預約九點不用八點來 這麼早來排隊幹什麼？（2021.06.15） ●柯文哲：確診者如果堅持留在家裡 死在家裡不能怪政府照顧不周；給我一個月時間 台北市清零做得到（2021.06.16） ●柯文哲：每個口令都我執行 去問王必勝 請他說對北農有甚麼貢獻（2021.07.22） ●蘇貞昌：天公伯很公平 做得好就沒淹水（2021.08.10） ●費鴻泰：難道3+11從天而降？陳時中「不要臉」（2021.08.13） ●3+11沒紀錄？陳時中：再問100遍也沒有（2021.09.22） ●蚵仔麵線一碗多少錢？主計長：20元（2021.10.07） ●蘇貞昌罵鄭麗文「不會像你們那麼袂見笑」（2021.10.12） ●陳宗彥：大陸是哪個國家？（2021.10.19） ●陳時中：八大有無女陪侍 警察用聞就知道（2021.10.28） ●馬英九：核四封存目的 是等未來適當時啟封（2021.10.31） ●柯文哲嗆莊人祥：是智商不到70？（2021.11.08） ●打高端出國須追加 陳時中：不然要怎樣（2021.11.19）