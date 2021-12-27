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學測國文衝刺／文言文剩15篇要精讀 混合題靠這1招拿分

南韓真地獄公使：從靈獸崇拜殺人到干預國政？

影／誰是年度政壇幹話王？2021驚句回顧

聯合報 / 記者張鳳儀 黃靖雯／即時報導
政治人物「語不驚人死不休」，藍綠白皆有，《聯合新聞網》在歲末之際特別挑出20句經典「驚」句，看看誰是年度「幹話王」。
政治人物「語不驚人死不休」，藍綠白皆有，《聯合新聞網》在歲末之際特別挑出20句經典「驚」句，看看誰是年度「幹話王」。

今年5月中旬新冠疫情在國內大爆發，各界為了機師檢疫放寬成「3+11」是否為防疫破口及疫苗爭論不休；年底即將舉行四大公投，藍綠白皆有政治人物「語不驚人死不休」，令民眾傻眼。《聯合新聞網》在歲末之際特別挑出20句經典「驚」句，看看誰是年度「幹話王」。

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柯文哲 陳時中 費鴻泰

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