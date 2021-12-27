防止公投再起 民間團體擬成立「拆核四促進會」

核四公投失敗仍餘波盪漾，為防止核四重啟，民間團體擬成立「拆核四促進會」斬草除根，擔心若再有下一次公投，恐怕沒完沒了；環團批評，民進黨完全執政多年卻仍不拆核四，質疑把核四當成「政治提款機」。

鹽寮反核自救會總幹事楊木火表示，貢寮不適合蓋核電廠，但「核能用地就在這邊，很擔心兩年後又來一套公投遊戲」，最近甚至有人建議乾脆提公投拆核四，但近日地方民間團體已跟全國性環團研議，將成立「拆核四促進會」，避免再有下一場公投。

楊木火表示，土地徵收條例明定，若徵收土地沒有按照原訂計畫使用，就應該要撤銷徵收，多年前立法院曾經要求台電評估將核四改成天然氣發電廠，但其中卡關的一個重要因素就是土地徵收條例問題，因為當地是核能用地，若要徵收就要按照當初的名目使用，不能隨意改建其他項目，只能先撤銷再重新徵收。

楊木火說，公投已經結束，必須徹底解決核四問題，不應該繼續保留核能用地，即使要改為天然氣發電或再生能源設施，也要先撤銷已徵收的用地，未來看需要多少用地再重新徵收，否則根本沒完沒了，唯有拆除核四，依法行政將土地發還給地主戶，才是最好辦法，也可以免除未來再次公投可能性。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，民進黨已經完全執政多年，如果真心反核，就應該盡快拆除核四，否則還要浪費資源編列維護經費，根本是浪費公帑，令人質疑是否將核四當作「政治提款機」，故意留著拿來跟國民黨鬥爭。

核四公投領銜人黃士修表示，經過以核養綠及重啟核四公投後，已無力再發起第三次公投，尤其此次投票率如此低，未來大概也不會有太多人參與連署，他「張開雙手歡迎蔡政府拆核四」，但台電必須認列虧損3000億元，可能宣告破產，旗下火力電廠若被財團接收，未來空汙季不可能配合降載，預計核四只會繼續封存，到了2024年總統大選仍是無法迴避的問題。

原能會表示，核四現仍留有廠房等設備設施，原能會要執行安全管制作業，不過台電、經濟部才是核四資產的主要擁有者，後續處置應依「核子保防作業辦法」做好完整規畫。