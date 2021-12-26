解密逕付二讀戰術 柯建銘：不能任由國民黨搞垮國家

民進黨立法院黨團將總預算、地方制度法草案逕付二讀後撤回，引發在野黨批評，民進黨團總召柯建銘今天指出，兩個逕付二讀是在總體戰略部署下，有戰術的必然性。「大法官釋字第520號，預算屬措施性法律，為何不可抽出逕付二讀？到底違反哪個法律、違反憲法第幾條？難道任由國民黨搞垮國家？」

柯建銘在臉書指出，因果關係及道理要講清楚，國民黨用仇恨、極端手段置國家於不顧，史無前例「二拒」拒朝野協商、拒審總預算，居然還可亂罵民主殺手、違法違憲，集體歇斯底里，共同義和團化。

柯建銘指出，12月18日公投後剩兩週會期就結束了，國民黨才分別排審預算，到下週12月30日只剩三天可審預算，三個多月預算不審，搞到最後三天才審，一定是大量做決議及凍結案，報告後始得動支，即便年底前匆促出委員會，下個月臨時會還須由財政委員會開會做審查結論及報告，除此之外還有朝野協商冷凍期一個月，臨時會即便開到1月28日，也不能表決處理，總預算勢必等到下會期開議後才能處理，屆時又有總質詢，一拖下去總預算至少要慢三個月至半年，所有新興計劃包括公務員加薪、育兒津貼等，完全不能動支。

柯建銘指出，當然只能「以戰逼和」，只有抽出逕付二讀，一個月後1月21日到1月28日就可表決，不如此給國民黨壓力，他們會答應排除朝野協商一個月冷凍期，承諾臨時會時完成三讀嗎？

柯建銘指出，他也想請問為何反對地方制度法逕付二讀，甚至連交付委員會審查都反對？為大新竹未來發展及國家高科技產業再發展，地制法修正有其必要性、合理性、急迫性，逕付二讀後有一個月時間可討論、協商、開公聽會等，是想不想做、是要不要的問題，這才是重點。

柯建銘表示，表決前佔領主席台，三個在野黨齊聲要付委好好審查。於是召集朝野各黨坐下來協商，既然你們都說要付委好好審查，民進黨可讓步，在委員會好好審查並無不可，又加碼臨時會不可審、林智堅不可參選，臭不可聞。

「一個表決，逼出真相」柯建銘表示，表決結果，三個在野黨同時提出退回程序委員會，連交付委員會好好審查也不行，表決付委一致反對，上一分鐘要求付委，下一分鐘又反對付委，這種荒謬行為連法案審查也不行，表決輸了又說是「國會多數暴力」、破壞民主、吃相難看，三個在野黨同淪義和團，沆瀣一氣。

柯建銘指出，立法院法案不可付委審查，總預算可拒絕審查，另江啟臣又指責游錫堃院長主持表決是議事不中立，反指民進黨毀憲亂政，民主殺手？「朱立倫主席，貴黨是集體中邪？該好好管吧！不要自掘墳墓，民眾黨、時代力量也大可不必當陪葬的兵馬俑吧！」