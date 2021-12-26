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空軍採購MQ-9B無人機 缺乏這項關鍵性能預算遭質疑

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
圖為MQ-9B無人機。圖／取自General Atomics
圖為MQ-9B無人機。圖／取自General Atomics

我國明年起開始編列預算對美採購MQ-9B無人機，空軍在預算案書面宣稱無人機可即時回傳偵獲畫面供研判運用，但國民黨立委陳以信提案披露，因採購項目原因，我國採購的MQ-9B無人機並無法如美軍無人機可通過衛星通訊資料鏈，即時將圖像資訊與地面友軍單位共享，而必須依序傳遞至地面工作站、空軍作戰指揮部、衡山指揮所，再傳遞到各作戰單位，無法發揮這款無人的最大效益。

立法院外交及國防委員會明起將開審新年度國防部預算案，從朝野立委提出預算凍結建議案可知，我國對美採購大批軍備，如魚叉飛彈岸防系統、MQ-9B高空無人機、M109A6自走砲等，普遍被質疑未規劃與國軍作戰指管系統整合，被建議凍結預算要求國防部說明。

空軍111年度預算案正式編列對美採購4架MQ-9B海上衛士無人機（SeaGuardian）預算，預算書表中正面表列為「高高空無人機系統」，計畫以217億2254萬餘元，於111至114年間籌獲4架高高空無人機及附屬裝備。

空軍司令部在預算案中宣稱，此案是為提升防衛作戰不對稱戰力，籌建具長滯空、日、夜全時段監偵能力且具打擊能力的無人機系統，並具備即時傳輸鏈路系統，有效偵距內偵獲影像，可即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求；另運用長滯空及具酬載彈藥能力等特點，高高空無人機系統可支援作戰並對敵予以嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。

但國民黨立委陳以信等立委提案披露，我採購MQ-9B無人機，因採購項目原因，並無法如美軍無人機可過衛星通訊資料鏈，即時將圖像資訊與地面友軍單位共享，而必須依序傳遞至地面工作站、空軍作戰指揮部、衡山指揮所，再傳遞到各作戰單位，無法發揮這款無人的最大效益。他因此提案要求凍結預算，要求國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

空軍 MQ-9 國防部

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