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民眾黨中央委員僅2人繳百萬？ 前代表曝沒實權沒話語權

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨前黨代表朱哲成今天在臉書說，民眾黨的中央委員沒實權，要繳100萬給人家花，大家想繳嗎？圖／引用自朱哲成臉書
民眾黨前黨代表朱哲成今天在臉書說，民眾黨的中央委員沒實權，要繳100萬給人家花，大家想繳嗎？圖／引用自朱哲成臉書

民眾黨中央委員為黨內最高決策群，1年須負擔100萬元的募款責任額，但日前卻傳出，年底將至目前僅2人達標。爭取北市士北區議員參選的前中央委員陳思宇，耶誕夜時也宣布，為避免球員兼裁判，她辭去中央委員一職。不過前黨代表朱哲成今天則在臉書說，民眾黨的中央委員沒實權，要繳100萬給人家花，大家想繳嗎？

朱哲成說，章程上有權是一回事，實際上能不能作主是另一回事，他也說，「民眾黨中央委員沒有實權，柯文哲不相信民主，我說話我負責」。

民眾黨前黨代表朱哲成今天在臉書說，民眾黨章程上最高決策機關的中央委員會一個月只開一次，一年加上臨時會最多開15次會，而不在黨章程上的「黨政會報」每周都開。從2021年1月9日選出第二屆中央委員後到現在，中央委員會「從來沒有」表決過任何事；每個月開一次的中央委員會平均會議時間是1.5~2小時。

朱哲成提到，許多媒體上看到的民眾黨重大決定是在「黨政會報」裡決定的，包括四大公投定調，黨政會報的決策會彙整到中央委員會追認，但是沒有人敢反對，而且往往已在媒體上發布。

至於關乎民眾黨2022候選人，也是由地方黨部及「選舉對策會」決定，中央委員只負責追認，地方黨部主委及選策會成員，由黨主席指定，中央委員完全不能決定。

朱哲成說，主任委員可以支配地方黨部的預算，由黨中央補助，而選策會成員不用負責募款。相較於前兩項實質決定候選人的機關，中央委員不但沒實權，還要一年繳一百萬，繳一百萬上去，黨中央再分配到地方黨部，中央委員等於送錢給人選舉，卻連幫自己爭取提名的話語權都沒有。

朱也提到，許多民眾黨黨員、黨代表質疑中央委員不做事，就好像一個家都是爸爸在賺錢，有一天爸爸帶回來的錢少了甚至沒有而被責難。但這個家裡的人不知道，爸爸已經被公司裁員，現在要在外面跳脫衣舞賺錢每天被羞辱，實在悲傷又委屈。

民眾黨

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