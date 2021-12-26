罷免案倒數2周賴清德同台挺昶 罷免團體持續巷戰

距離明年1月9日林昶佐罷免案投票倒數兩周，為了拚罷免不通過，除民進黨議員周威佑、吳沛憶、劉耀仁等人密集陪林昶佐掃街反罷免，副總統賴清德今天晚間也與林昶佐同台，出席環河福德宮平安餐會，賴清德致詞除盼新冠疫情早日結束，也不斷提醒台下民眾，元月9日要投不同意，並稱讚林昶佐是優質立委，要讓他留在立法院。

至於提案罷免林昶佐的公民團體，目前持續打巷戰，由志工掃街派發文宣。罷昶領銜人周世雄表示，面對民進黨開始動員支援林昶佐反罷免，他們的資源沒有國家資源這麼多，會持續招募志工，接下來罷免的力道造勢活動會越來越多。

副總統賴清德今天應環河福德宮邀請，出席平安餐會活動，面對即將到來的罷場投票，賴清德除盼國泰民安、風調雨順，新冠疫情早自結束，也向台下與會民眾喊話，要讓元月九日的罷免案不通過，呼籲大家投不同意票。

賴清德也稱讚林昶佐，表示他當過行政院長，對每位立委表現相當清楚，林昶佐是關心基層的立委，包括一個月賺不到三萬元的民眾要降稅，就是林昶佐推動的，也要求內政部繼續推動社宅興建及都市更新，林更是公督盟六度評鑑優質立委。