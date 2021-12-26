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花蓮鄉代加入民眾黨 藍營縣黨部將盡全力溝通

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮秀林鄉代會有5人加入民眾黨，左起依序為代表金云湘、副主席賴惠美、柯文哲、代表邱惠英、王則元與陳龍。記者王思慧／攝影
花蓮秀林鄉代會有5人加入民眾黨，左起依序為代表金云湘、副主席賴惠美、柯文哲、代表邱惠英、王則元與陳龍。記者王思慧／攝影

台灣民眾黨在花蓮秀林鄉代表會成立全台首個地方黨團，在11名代表中，有5名代表原是國民黨籍，選擇加入民眾黨。國民黨花蓮縣黨部今天說明，對於原鄉的關懷從未間斷，可能是部分鄉代對國民黨工作方向有些不了解，將盡全力溝通，力求化解障礙。

縣黨部指出，國民黨在秀林鄉有2千餘位黨員，鄉黨部主委周賢德及幹部們，平日盡心盡力推動黨員服務工作，秀林鄉各村落也常見黨部人員發放急難救助物資。

縣黨部主委黃原亮表示，秀林鄉代會主席賴俊傑日前已先報備柯文哲訪花行程，強調自己只是盡地主之誼與會，決不會做出任何損害國民黨的行為，研判賴主席可能是在不知情的狀況下和柯同台。各黨有發展的需要，離明年選舉還有很長的時間，會加強與地方的溝通。

縣黨部指出，即將邁入九合一選舉年，必將出現各種選舉花招，提名作業時，國民黨對於認真做事的黨公職人員，會給予最多的支持與肯定，相信民眾眼睛是雪亮的，了解國民黨的用心與努力，同舟共濟為花蓮打拼。

國民黨 九合一選舉 花蓮

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