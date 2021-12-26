柯P酸「藍綠合作幹掉林昶佐」 林昶佐：很多藍營里長不苟同

無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日舉行，台北市長柯文哲昨天開酸，藍綠應合作幹掉林昶佐再分贓，對此，林昶佐說，他沒有時間顧慮這些政治合作或結盟，另外，他也提到，很多里長礙於黨籍沒辦法公開站出來支持他，但是仍會私底下關心他。

柯文哲昨出席活動表示，藍綠應該比照北市敬老金發放一樣，先合作幹掉林昶佐，就可以一起分贓了。林昶佐表示，他沒有時間顧慮這些政治合作或結盟，只能盡量凸顯問政成績，爭取民眾的支持。

林昶佐表示，藍綠合作在他這個選區合作並非新鮮事，例如3位民進黨議員、大多數國民黨籍的中正萬華區里長，5、6年以來合作都很順暢，解決了6198件地方服務案件。

林昶佐表示，很多里長礙於黨籍沒辦法公開站出來支持他，私下其實不苟同罷免案，仍會私底下關心他，由於罷免團體施壓，有的里長被要求不能跟他一起選民服務，讓他批評，不能因為有人要搞罷免，導致選民幾個月都沒有委員。

無黨籍和平里長吳淑芬表示，一個立法委員有沒有在做事，當里長是最知道，一般民眾不一定知道，但是議員鍾小平卻一直喊出罷免，根本只是鍾小平的政治私心。

另外，林昶佐密集徒步掃街，巧遇罷昶團體街頭舉看板，罷昶團體還幽默在臉書上發文寫道，載滿罷免文宣背心看板，突然遇到大立委，也不忘呼籲清林散昶志工招募中，令外界擔憂罷免方人力。