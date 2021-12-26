元旦升旗很醫護 陳時中領唱國歌

2022元旦升旗典禮將由衛福部部長陳時中等60位醫護人員領唱國歌，更將有百名醫師、護理師、藥師合唱「幸福台灣子」與「明天會更好」。此外，總統也會發表談話，但內容目前還未定。

向醫護致敬的典禮

總統府發言人Kolas Yotaka指出，本次的一月一日升旗典禮以「堅韌台灣 立足世界」為題，與往年最大的不同是，改交由中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會等五大醫事團體主辦，希望向辛苦的醫事人員致敬。

擔任本次升旗典禮主視覺設計的設計師鍾逸婷則說，2021 是非常辛苦的一年，希望透過本次創作，讓生長在台灣的大家也能感受到這份堅強，也希望描繪出開心、光明的未來。這次主題是以第一陣線醫護人員為出發點，鍾逸婷解釋，「他們非常努力、堅強，在疫情第一線努力付出，帶給我的是一種『愛』的感覺。」

醫事人員參與升旗

此外，升旗典禮前將舉辦「向醫護致敬演唱會」，邀請急診醫師所組成的搖滾樂團「重症搖滾」參與演出，獻唱《親愛的台灣人》及《毋免再煩惱》，表達醫事人員想對台灣民眾說的話，也送給每一個在各行各業默默付出的人。

Kolas Yotaka說，演唱會壓軸橋段將由五大醫事公會的百人大合唱擔綱，率領總統、副總統一起演唱抗疫名曲《幸福台灣子》及耳熟能詳的《明天會更好》，展現醫護堅定團結的意念。

醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅則說，雖然疫情不斷在變，但醫護人員唯一不變的核心價值就是以病人為中心、保持良好的互信關係、提供充足的醫療照護，也期待2022年的世界疫情能夠逐漸趨緩，讓「明天會更好」。

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