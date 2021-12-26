影／國民黨台東市長初選陳銘風勝出 周達三感謝他代表出征

國民黨台東市長黨內初選，經二天民調、今下午公布結果，由議員陳銘風勝出，另一參選人議員周達三秉持君子風度向陳道賀，強調國民黨一定要團結、謝謝他代表黨出征。縣黨部將待明年初中央黨部公告提名辦法後，依程序提名陳銘風。

現任台東市長張國洲2任屆滿，議員周達三、陳銘風日前都表態角逐明年市長選舉，縣黨部本月24、25日辦理黨內初選民調，決定代表人選，今天下午3點10分公布結果由陳銘風勝出，據了解民調相當接近，縣黨部主委吳秀華說明，雙方都看過民調，同意不公布數據。

「感謝縣黨部完成公平公正民調！亅57歲的陳銘風表示，這次選舉過程雙方秉持君子風度，提出政見、平和選舉，他多次在公開場合遇到周達三，兩人都互相打氣，周甚至還多次跟他「加油」，這是國民黨真正的君子之爭。

陳銘風說，未來的路很長，他和周都是好朋友，會維持合作關係，共同邁向想要達成的目標，他接下來的工作就是先拜會縣、市長及地方人士，請益市政工作，也要爭取地方大老的支持。

周達三說，這次初選民調很公平公開，他也要感謝陳銘風可以代替他和國民黨，參加下屆台東市長選舉，國民黨一定要大團結才能打贏這場選戰。

陳銘風為現任台東縣議員，有營建工程碩士學歷，參與過多項國家重大建設，也是現任縣體育會理事長，投入地方體育事務貢獻良多。