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民眾黨插旗原鄉 花蓮秀林鄉代會成立首個地方黨團

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮秀林鄉代會有5人加入民眾黨，左起依序為代表金云湘、副主席賴惠美、柯文哲、代表邱惠英、王則元與陳龍。記者王思慧／攝影
花蓮秀林鄉代會有5人加入民眾黨，左起依序為代表金云湘、副主席賴惠美、柯文哲、代表邱惠英、王則元與陳龍。記者王思慧／攝影

台灣民眾黨積極插旗原鄉，在花蓮秀林鄉代表會成立全台首個地方黨團，11名代表中有5名入黨。黨主席柯文哲表示，藍綠對於原鄉沒有好的政策，轉而向民眾黨尋求資源，笑稱「一切都是緣分」；至於明年的選戰，柯說，先從代表開始慢慢找人，努力在花東地區尋找相同理念的人出來競選。

柯文哲今天在花蓮有一連串的行程，參拜慈惠堂、勝安宮後，上午到秀林鄉代表會交流聯誼，宣布於鄉代會成立民眾黨第一個地方黨團，副主席賴惠美、代表邱惠英、陳龍、王則元、金云湘共5人加入民眾黨，柯頒發鄉代會民眾黨團召集人聘書予代表邱惠英。

柯文哲表示，政黨要徵求最多的人才參與，長期以來原住民是國民黨的鐵票區，在民進黨執政這段時間，原民政策一直沒有到位，對國民黨也有一定程度的失望，當然會尋求民眾黨的幫助。很高興在秀林鄉成立地方黨團，是很大的突破。

至於會選在秀林鄉代會成立黨團，他說，由於之前地方農友在台北找不到行銷農產品通路，到台北市府尋求幫忙，因此建立起好的關係，是「人與人之間的緣分」。

柯文哲指出，原鄉不應該只有觀光業，而是要產業數位化，鼓勵族人回鄉發展；在市場行銷上，台北市有最大的消費市場，由原鄉豐富台北的多元文化，台北提升原鄉的產業，才能達到互利雙贏的效果。

秀林鄉代表、鄉代會民眾黨團召集人邱惠英說，民眾黨的理念年輕化，也認同黨內對於原住民的想法，講實在話，原住民在各區域是弱勢，希望民眾黨可以給予支持，讓原鄉更進步。

針對明年的選舉，柯說，現階對努力在花東地區尋找認同理念的人出來選舉，不一定是縣市長人選，會先從代表、鄉長，甚至是議員，以務實的方式從代表開始找人投入選戰。

花蓮秀林鄉代會主席賴俊傑（左）致贈玫瑰石匾額予柯文哲，紀念民眾黨與秀林鄉代會的情誼。記者王思慧／攝影
花蓮秀林鄉代會主席賴俊傑（左）致贈玫瑰石匾額予柯文哲，紀念民眾黨與秀林鄉代會的情誼。記者王思慧／攝影
民眾黨在花蓮秀林鄉代表會成立全台首個地方黨團，柯文哲（左）頒發鄉代會民眾黨團召集人聘書予代表邱惠英。記者王思慧／攝影
民眾黨在花蓮秀林鄉代表會成立全台首個地方黨團，柯文哲（左）頒發鄉代會民眾黨團召集人聘書予代表邱惠英。記者王思慧／攝影
台灣民眾黨積極插旗原鄉，在花蓮秀林鄉代表會成立全台首個地方黨團，黨主席柯文哲今天前往交流並合影留念。記者王思慧／攝影
台灣民眾黨積極插旗原鄉，在花蓮秀林鄉代表會成立全台首個地方黨團，黨主席柯文哲今天前往交流並合影留念。記者王思慧／攝影

台灣民眾黨 柯文哲 原住民

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