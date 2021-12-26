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我國派遣2架次C-130運輸機 載運救災物資援助菲律賓

聯合報 / 記者張加／即時報導
C-130運輸機抵達宿霧後進行卸貨作業。圖／外交部提供
C-130運輸機抵達宿霧後進行卸貨作業。圖／外交部提供

菲律賓16日遭逢超級颱風雷伊侵襲，造成嚴重損傷；我國政府日前捐贈菲律賓50萬美元協助賑災，近日並調派國軍C-130運輸機，執行2架次人道救援任務。

外交部表示，我國與菲律賓地理相鄰，都經常遭受極端氣候及天災侵襲，所以對於菲律賓現在遭受的苦難特別感同身受；外交部及駐菲律賓代表處將持續密切關注菲國災情發展，與有關部門保持聯繫，並隨時評估持續提供各項援助的必要性。

外交部今發布新聞稿指出，由於菲國災情持續擴大，我國政府立即啟動組成「援助菲律賓雷伊風災」專案小組，由行政院主持專案會議，責成外交部與國防部通力合作，協調經濟部、農業委員會及僑務委員會等相關部會，緊急籌措各項救災物資，並調派國軍C-130運輸機，分別在25日與26日順利執行2架次人道救援任務。

外交部表示，此次載運物資以菲國災民當前最需要的口糧、餅乾、泡麵、瓶裝飲用水與罐頭為主加上帳篷、攜帶式濾水器等，物資總重量將近10公噸，由國軍C-130運輸機自空軍屏東機場啟運，並直接飛往最鄰近災區的宿霧國際機場。

我國駐菲律賓代表徐佩勇在現場代表我國政府，將各項物資移交菲律賓國家災害風險降低暨管理委員會（NDRRMC），期盼在菲律賓最困難的時刻，提供我國政府與人民最及時的關懷，讓菲國災區人民仍然能度過一個溫暖的聖誕節。

據外交部資料，菲律賓16日遭逢超級颱風雷伊（Rai）嚴重侵襲，據菲國政府最新統計資料，此次風災造成378人死亡、742人受傷、60人失蹤，受風災影響的居民多達395萬人，當地基礎建設與農業損失已超過4億美元。 

外交部長吳釗燮22日曾代表我國政府捐贈50萬美元賑濟款予馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez），並說明我國規畫以空軍運輸機馳援的構想；費南德除了承諾將協助聯繫促成之外，並表示「發自內心深處」感謝我方如同手足一般的無私援助。

菲律賓 外交部 雷伊

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