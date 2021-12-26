影／顏寛恒批對手林靜儀和民進黨：讓年輕人仇富反商

中二選區立委補選候選人顏寛恒今天說，他已多次聲明，競選主軸應回到台中市第二選區地方發展和需求，但對手林靜儀醫師，竟將他對NCC提出告訴和質疑的影片，納入她的競選主軸，用這些不實影片，企圖影響年輕人，讓年輕人仇富反商。

媒體問，候選人林靜儀在臉書粉專PO最新競選影片，地方籠罩在恐懼中，要大家出投票，顏寛恒說，民進黨執政後，台灣經濟一路敗壞，低所得高房價也是在民進黨執政時產生，如此不知改進檢討，竟然還用這種政治操作方式，把這些如同當時共產黨在大陸文化大革命一樣，操縱紅衛兵打倒地主和資本家、企業家，製造年輕人的時代對立，族群對立，激起年輕人的仇富反商情結，造成社會撕裂，他問林靜儀醫師和民進黨是否要如法泡製，共產黨在大陸所操作紅衛兵一樣，在台灣施行，把台灣年輕人操作成綠衛兵。

媒體問，林靜儀說，若不是國民黨搞罷免和公投，中二選區也不用三個月選三次，顏寛恒表示，公投和罷免都是人民的直接民意展現，也是人民的權益，從這樣的言行更可以看出，是不是公投和罷免對象，只要不是民進黨，都可以，只要是民進黨，都不行，這樣的言論和主張，直接表明，林靜儀和民進黨就是要沒收公投。

被問到房產占國有地，顏寛恒說，國有土地合法承租，都照規定辦理，所有行政程序都合法執行中，不是他說的算，也不是新聞媒體說的算，都要主管機關認定。

他說相關國有地租貸都是合法程序進行，需繳還的補償金都會繳還，他反問林佳龍當台中市長時，為何沒對此案進行調查？事後才利用媒體放話和指控，在選舉時無端指控和爆料。

顏寛恒說，沙鹿和龍井交界的住宅，一切都照稽查單位和主管單位核定，當時申請執建照時都依合法辦理，是否違章，不是他或選舉對方陣營說了算，也不是媒體說了算，要由主管機關決定，公保地不是他持有，國有地承租部分，應拆除部分已拆除，照合法程序，由專業工班進行中。

他今天和對手林靜儀同時出現祈福法會，顏寛恒說，這是祈求地方發展， 藉由宗教安撫人心，選舉間，都會參加宗教活動，對手可能同時出現，互相鼓勵和加油。

媒體問，林靜儀和顏寛恒今天不約而同穿白色外套，有人笑稱像情侶裝，顏寛恒笑了笑回應說，「我會被我太太罵」。