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批林智堅吃乾抹盡 孫大千：選民會用選票懲「堅」除惡

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批新竹市長林智堅，對於新竹市簡直就是「吃乾抹淨加外帶」。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千批新竹市長林智堅，對於新竹市簡直就是「吃乾抹淨加外帶」。圖／取自孫大千臉書

竹竹併話題近來掀起兩黨熱議，前立委孫大千在臉書批新竹市長林智堅，對於新竹市簡直就是「吃乾抹淨加外帶」。歷史一定會記住這種貨色，相信大新竹的選民也會在未來用選票懲「堅」除惡，不會姑息養「堅」。

孫大千指出林智堅面對新竹縣市合併的4個「鬼邏輯」。一，偏偏要等到林智堅無法連任時，才忽然有將近六成市民、縣民期待合併升格，所以過去幾年中市民、縣民都沒有期待嗎？二，強調「沒有非要選不可」，牽拖要由人民來選擇。其實，選不選就是一句話，為什麼還要搞萬民擁戴的戲碼。

三，竹竹合併升格是基於國家產業發展需要，那麼在合併前的竹科是如何發展成今日的傲人成就？所以，拜登只要搞幾個合併升格，美國就會發展出半導體產業了嗎？四，竹竹合併升格可以改善城市治理效率。所以，林智堅在過去擔任新竹市長7年多的時間，治理新竹市都沒有效率嗎？

新竹 林智堅 孫大千

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