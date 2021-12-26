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「大魔王來了」？李彥秀、歐陽龍傳評估再戰台北市議員

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
各縣市地方民代自昨天起任期進入最後倒數一年，有意挑戰明年改選新人也已在地方動作頻頻。但近日國民黨內卻傳有黨副秘書長李彥秀、黨前發言人歐陽龍也有意回鍋再戰台北市議員，引發地方騷動，遭衝擊新人更直言「大魔王要來了」。圖／截自歐陽龍臉書
各縣市地方民代自昨天起任期進入最後倒數一年，有意挑戰明年改選新人也已在地方動作頻頻。但近日國民黨內卻傳有黨副秘書長李彥秀、黨前發言人歐陽龍也有意回鍋再戰台北市議員，引發地方騷動，遭衝擊新人更直言「大魔王要來了」。圖／截自歐陽龍臉書

各縣市地方民代自昨天起任期進入最後倒數一年，有意挑戰明年改選新人也已在地方動作頻頻。但近日國民黨內卻傳有黨副秘書長李彥秀、黨前發言人歐陽龍也有意回鍋再戰台北市議員，引發地方騷動，遭衝擊新人更直言「大魔王要來了」。

關於李彥秀的傳聞，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹坦言也有聽到，但因李目前仍在美國陪家人，還在透過管道了解李的真實想法，希望能與李直接討論對未來動向的想法。

李彥秀幕僚則表示，因李覺得對港湖地區有份責任，所以地方服務團隊一直都持續運作，行程該跑的跑，能做的選民服務也持續在做，而最近的選舉就是市議員選舉，可理解外界揣測原因，但未接到李指示要再戰明年台北市議員選舉。

歐陽龍則表示，還沒做最後決定，他知道現在有很多新人願意出來爭取服務機會，自己也在沉澱對未來的想法，有決定會正式對外宣布。

李彥秀為台北市前議員李金璋之女，1998年接棒參選後，連任5屆台北市港湖區市議員，爭取地方建設表現還曾被台北市議會記者聯誼會評鑑第一名。2016年轉戰台北市港湖區立委當選，但2020年爭取連任時遭民進黨時任台北市議員的高嘉瑜擊敗，轉任國民黨副秘書長至今。

目前國民黨在台北市港湖區現任市議員共有5席，預計明年提名將維持現有5席，在現任資深議員陳義洲明年確定不再連任，將有一席新人空間，陳的地方服務處主任張煥霖有意接棒，也已勤走基層多時。

知名演藝人員出身的歐陽龍則是於2002年以無黨籍身分投身政壇，即連續高票當選台北市大安文山區市議員。但2018年爭取連任時，在高民調下卻意外落選，之後一度轉任國民黨發言人。

目前國民黨在台北市大安文山區現任市議員有7席，預計明年仍將提名8席，在現任市議員羅智強將轉戰台北市長初選下，講有兩席新人空間，除羅的辦公室主任楊植斗有意接棒，立委賴士葆也力推下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩參選。

由於李彥秀與歐陽龍都具高知名度與基層實力，若確定回歸再戰，均被認為是超級強棒，但對新人參選空間也將造成壓縮。

黃呂錦茹表示，李彥秀與歐陽龍若要爭取國民黨提名再戰台北市議員，還是要經過黨內初選，透過全民調方式，看能否獲得民眾支持，市黨部沒有既定立場。

各縣市地方民代自昨天起任期進入最後倒數一年，有意挑戰明年改選新人也已在地方動作頻頻。但近日國民黨內卻傳有黨副秘書長李彥秀、黨前發言人歐陽龍也有意回鍋再戰台北市議員，引發地方騷動，遭衝擊新人更直言「大魔王要來了」。圖／截自李彥秀臉書
各縣市地方民代自昨天起任期進入最後倒數一年，有意挑戰明年改選新人也已在地方動作頻頻。但近日國民黨內卻傳有黨副秘書長李彥秀、黨前發言人歐陽龍也有意回鍋再戰台北市議員，引發地方騷動，遭衝擊新人更直言「大魔王要來了」。圖／截自李彥秀臉書

北市 國民黨 李彥秀

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