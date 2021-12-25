批民進黨才是台灣亂源 國民黨：不順民進黨就叫添亂？

國民黨主席朱立倫今批評，民進黨已鴨霸到全面獨裁，我國民主憲政正危在旦夕，遭民進黨反批是去脈絡化轉移焦點，掩飾國民黨搗亂台灣作為。國民黨文傳會副主委林家興晚間回應，民進黨才不應成台灣經濟、法治與民主的最大亂源。

林家興舉例，民進黨將中央政府總預算案以「逕付二讀」方式強渡關山，剝奪所有立委實質審查預算內容的機會，連最基本的程序正義都不顧，此一史上未曾發生過的惡劣舉措立刻引起舉國譁然，「到底誰在傷害民主憲政」？

林家興說，民進黨的指控全數打中自己，須向社會交代「濫用人民納稅錢」、「破壞程序正義」、「阻礙台灣民主深化」等3個問題，更凸顯己身；才是造成台灣社會紛擾、影響經濟、法治與民主三個層面的真正亂源。

林家興指出，國民黨杯葛總預算是因執政黨行政不中立，在預算中納入大批網路行銷費用意圖用人民納稅錢洗人民的腦，難道為民眾納稅錢把關，不順民進黨黨意的意見就叫添亂？

林家興質疑，民進黨炒作修憲議題，卻不願支持西方先進民主國家早實施多年的「不在籍投票」，甚至連僅限國內的「移轉投票」都反對，刻意增加民眾投票難度，遂行一黨選舉利益之私阻礙台灣民主進步，只為保衛自已政權與政治利益。