快訊

傳王力宏昨已完成採檢 法規倒數逼離開S HOTEL

獨／今年花蓮3地震前「異常訊號」找到了 氣象局也興奮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批民進黨才是台灣亂源 國民黨：不順民進黨就叫添亂？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今批評，民進黨已鴨霸到全面獨裁，我國民主憲政正危在旦夕，遭民進黨反批是去脈絡化轉移焦點，掩飾國民黨搗亂台灣作為。報系資料照／記者周志豪攝影
國民黨主席朱立倫今批評，民進黨已鴨霸到全面獨裁，我國民主憲政正危在旦夕，遭民進黨反批是去脈絡化轉移焦點，掩飾國民黨搗亂台灣作為。報系資料照／記者周志豪攝影

國民黨主席朱立倫今批評，民進黨已鴨霸到全面獨裁，我國民主憲政正危在旦夕，遭民進黨反批是去脈絡化轉移焦點，掩飾國民黨搗亂台灣作為。國民黨文傳會副主委林家興晚間回應，民進黨才不應成台灣經濟、法治與民主的最大亂源。

林家興舉例，民進黨將中央政府總預算案以「逕付二讀」方式強渡關山，剝奪所有立委實質審查預算內容的機會，連最基本的程序正義都不顧，此一史上未曾發生過的惡劣舉措立刻引起舉國譁然，「到底誰在傷害民主憲政」？

林家興說，民進黨的指控全數打中自己，須向社會交代「濫用人民納稅錢」、「破壞程序正義」、「阻礙台灣民主深化」等3個問題，更凸顯己身；才是造成台灣社會紛擾、影響經濟、法治與民主三個層面的真正亂源。

林家興指出，國民黨杯葛總預算是因執政黨行政不中立，在預算中納入大批網路行銷費用意圖用人民納稅錢洗人民的腦，難道為民眾納稅錢把關，不順民進黨黨意的意見就叫添亂？

林家興質疑，民進黨炒作修憲議題，卻不願支持西方先進民主國家早實施多年的「不在籍投票」，甚至連僅限國內的「移轉投票」都反對，刻意增加民眾投票難度，遂行一黨選舉利益之私阻礙台灣民主進步，只為保衛自已政權與政治利益。

民進黨 國民黨

延伸閱讀

朱立倫示警憲政危在旦夕 民進黨：去脈絡化轉移焦點

民進黨：當年大台中合併 也沒有人要求胡志強不能參選

新竹縣市成禁臠？國民黨：林智堅先承諾不選大新竹市長

行憲紀念日批民進黨濫權違憲 朱立倫：須維持五權分立

相關新聞

核食變福食？王鴻薇批：蔡政府真的是騙上癮了

日本福島等縣市食品準備叩關台灣，台北市議員王鴻薇指出，反萊豬公投未能過關，日本核食加緊進逼台灣，包括日本媒體和日前舉辦的...

開放核食與加入CPTPP無關？馬英九：還要再觀察一下

日本福島5縣市核災區食品再傳將開放進口，日台交流協會今天也表態，我國是否開放核食，與能否加入跨太平洋夥伴全面進步協定（C...

就職滿7年 鄭文燦臉書千字文細數政績

桃園市長鄭文燦今天就職7周年，雖然行程滿滿，但稍早仍透過臉書感謝市民支持及市府團隊付出。他表示，防疫不能鬆懈，桃園大小建...

蔡總統驚喜現身宜蘭同鄉會活動 籲給游錫堃掌聲

新北市宜蘭縣同鄉會會員大會今晚舉行，總統蔡英文驚喜現身。她致詞時不忘給予在場的立法院長游錫堃勉勵，感謝他協調法案，「給游...

批民進黨才是台灣亂源 國民黨：不順民進黨就叫添亂？

國民黨主席朱立倫今批評，民進黨已鴨霸到全面獨裁，我國民主憲政正危在旦夕，遭民進黨反批是去脈絡化轉移焦點，掩飾國民黨搗亂台...

綠委拋大選與修憲複決合併 陳玉珍：又要打臉自己嗎？

立法院修憲委員會召委管碧玲今天拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，要求國民黨公開表態。國民黨立法院黨團書記長陳玉珍今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。