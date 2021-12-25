朱立倫示警憲政危在旦夕 民進黨：去脈絡化轉移焦點

國民黨主席朱立倫臉書批評，民進黨不斷傷害憲政，在立法院違反民主程序。民進黨發言人簡舒培回應，朱立倫去脈絡化轉移焦點，以偏概全只為掩飾國民黨搗亂台灣的作為，如杯葛總預算、為反對而反對，已影響到軍公教加薪。

簡舒培表示，國民黨立法院黨團惡意罷審攸關軍公教加薪、不孕症、營養午餐補助、汰換老舊機車補助等全民預算，還好意思「做賊喊捉賊」。國民黨身為最大在野黨，卻只會批評認真審查預算的執政黨立委，也剝奪其他在野黨審查預算的權利，到底誰在傷害民主憲政，人民都看得很清楚。

簡舒培說，國民黨表面上支持18歲公民權，但實際上卻在同修憲條文中，綁入目前朝野最不具共識的「不在籍投票」。從最近中國不斷干擾在中國投資的台商，貿然推動不在籍投票並且將其入憲，實則是意欲讓境外力量影響台灣的民主選舉。

簡舒培指出，民進黨憲改主張包括廢除考試院、監察院、選舉權與被選舉權下修到18歲；縮短新舊任總統交接期間，縮減看守期；降低修憲門檻。希望能夠在朝野合作的狀況下，回應社會期待，不要還沒修就在噴政治口水、消費修憲議題。