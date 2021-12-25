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就職滿7年 鄭文燦臉書千字文細數政績

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者林俊良攝影
桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者林俊良攝影

桃園市長鄭文燦今天就職7周年，雖然行程滿滿，但稍早仍透過臉書感謝市民支持及市府團隊付出。他表示，防疫不能鬆懈，桃園大小建設也不會停歇，接下來，市府會更加努力，帶領桃園成為台灣的亮點，讓桃園更宜居、更美好，讓大家在桃園享受美好生活。

鄭文燦表示，桃園升格以來，市府團隊上緊發條，全力拚建設、拚經濟和拚就業，不只守護長者幼童，也守護各族群民眾，並靠著縝密的城鄉建設、完善的社福政策，一步步往更穩定、更幸福的城市邁進。

鄭文燦指出，桃園7年來增加22萬人口，目前總數突破227萬人，生育率六都第一，加上台商回流投資項目方面佔全國20%，可以說是全台人口、產業及交通成長最快的城市。

面對新冠肺炎疫情，鄭感謝所有防疫人員努力付出，讓防疫工作滴水不露，有效阻絕社區傳播鏈。他還提到疫情導致國內缺工情形，但桃園與中央合作，1895乙未保台紀念公園、台灣客家茶文化館、永安海螺文化體驗園區和桃園北區客家會館仍陸續完工，橫山書法藝術館和桃園陽光劇場也成為近日休閒旅遊熱門景點。

另外，市府在治水、社宅及海岸保育方面也下了不少工夫，在綠能方面也率先成立專案推動辦公室，鼓勵企業發展光電、風電及再生能源，以及鼓勵市民使用綠色運具。

鄭文燦也說，桃園正在轉大人，大小建設不能停，但相較去年，債務已經減少了95億元，今年底前，預估可以減少近100億元。接下來，振興經濟是市府努力的方向，春節返鄉的防疫工作也會嚴陣以待，將更加努力，帶領桃園成為台灣的亮點。

桃園市長鄭文燦今天就職7周年，雖然行程滿滿，但稍早仍透過臉書感謝市民支持及市府團隊付出。圖／翻攝自鄭文燦臉書
桃園市長鄭文燦今天就職7周年，雖然行程滿滿，但稍早仍透過臉書感謝市民支持及市府團隊付出。圖／翻攝自鄭文燦臉書

桃園 鄭文燦

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