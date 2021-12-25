蔡總統驚喜現身宜蘭同鄉會活動 籲給游錫堃掌聲

新北市宜蘭縣同鄉會會員大會今晚舉行，總統蔡英文驚喜現身。她致詞時不忘給予在場的立法院長游錫堃勉勵，感謝他協調法案，「給游院長一個掌聲」。

新北市宜蘭縣同鄉會第13屆第3次會員大會今天晚間在頤品大飯店舉行，蔡總統、游錫堃、宜蘭市長江聰淵及多位民代與會。

蔡總統致詞時笑說，原本有另外行程，她特地請假半小時來跟宜蘭同鄉會請安問好，她自2010年參選以來，宜蘭同鄉會給予很大支持，「如果大家現在覺得蔡英文做得不錯，你們也有功勞和貢獻」。

蔡總統表示，台灣的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相對其他國家穩定，像這樣坐在一起，一起過年、一起跟朋友互動，這在很多國家是不可能的事情，讓人分外珍惜。

她還提到，儘管疫情衝擊，但今年台灣經濟成長率可望達到6.09%以上，股市表現也不錯，期待未來經濟穩定成長，生活越來越好。

蔡總統說，除了行政團隊共同打拚，也要謝謝游錫堃在立法院協調法案，「請大家給他一個掌聲」。

此外，蔡總統表示，宜蘭縣對民進黨一直以來都很支持、疼惜，高鐵到宜蘭在哪設站，雖然還有不同意見，盼交通部加速作業，讓宜蘭人回家的路更快、更安全。

接著話鋒一轉，蔡總統說，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中拜託她，只要到人多的場合，就要提醒大家接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最近開始施打第3劑了，請踴躍施打。

游錫堃出席活動前，被媒體聯訪問到預算案逕付二讀爭議，他未正面回應，僅說請大家看他臉書。