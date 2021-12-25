快訊

傳王力宏昨已完成採檢 法規倒數逼離開S HOTEL

獨／今年花蓮3地震前「異常訊號」找到了 氣象局也興奮

蔡總統驚喜現身宜蘭同鄉會活動 籲給游錫堃掌聲

中央社 / 新北25日電
新北市宜蘭縣同鄉會第13屆第3次會員大會25日晚間舉行，總統蔡英文（右3）出席與會，向在場人士揮手致意。圖／中央社
新北市宜蘭縣同鄉會第13屆第3次會員大會25日晚間舉行，總統蔡英文（右3）出席與會，向在場人士揮手致意。圖／中央社

新北市宜蘭縣同鄉會會員大會今晚舉行，總統蔡英文驚喜現身。她致詞時不忘給予在場的立法院長游錫堃勉勵，感謝他協調法案，「給游院長一個掌聲」。

新北市宜蘭縣同鄉會第13屆第3次會員大會今天晚間在頤品大飯店舉行，蔡總統、游錫堃、宜蘭市長江聰淵及多位民代與會。

蔡總統致詞時笑說，原本有另外行程，她特地請假半小時來跟宜蘭同鄉會請安問好，她自2010年參選以來，宜蘭同鄉會給予很大支持，「如果大家現在覺得蔡英文做得不錯，你們也有功勞和貢獻」。

蔡總統表示，台灣的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相對其他國家穩定，像這樣坐在一起，一起過年、一起跟朋友互動，這在很多國家是不可能的事情，讓人分外珍惜。

她還提到，儘管疫情衝擊，但今年台灣經濟成長率可望達到6.09%以上，股市表現也不錯，期待未來經濟穩定成長，生活越來越好。

蔡總統說，除了行政團隊共同打拚，也要謝謝游錫堃在立法院協調法案，「請大家給他一個掌聲」。

此外，蔡總統表示，宜蘭縣對民進黨一直以來都很支持、疼惜，高鐵到宜蘭在哪設站，雖然還有不同意見，盼交通部加速作業，讓宜蘭人回家的路更快、更安全。

接著話鋒一轉，蔡總統說，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中拜託她，只要到人多的場合，就要提醒大家接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最近開始施打第3劑了，請踴躍施打。

游錫堃出席活動前，被媒體聯訪問到預算案逕付二讀爭議，他未正面回應，僅說請大家看他臉書。

宜蘭 游錫堃 蔡英文 疫情

延伸閱讀

綠提修憲複決綁2022選舉 游錫堃27日召集協商

游錫堃：若我去干涉柯建銘 才是議事不中立

綠提竹竹併修法草案逕付二讀 國民黨點名游錫堃負責

民進黨創國會惡例 朝野更無互信 游錫堃責任大

相關新聞

核食變福食？王鴻薇批：蔡政府真的是騙上癮了

日本福島等縣市食品準備叩關台灣，台北市議員王鴻薇指出，反萊豬公投未能過關，日本核食加緊進逼台灣，包括日本媒體和日前舉辦的...

開放核食與加入CPTPP無關？馬英九：還要再觀察一下

日本福島5縣市核災區食品再傳將開放進口，日台交流協會今天也表態，我國是否開放核食，與能否加入跨太平洋夥伴全面進步協定（C...

就職滿7年 鄭文燦臉書千字文細數政績

桃園市長鄭文燦今天就職7周年，雖然行程滿滿，但稍早仍透過臉書感謝市民支持及市府團隊付出。他表示，防疫不能鬆懈，桃園大小建...

蔡總統驚喜現身宜蘭同鄉會活動 籲給游錫堃掌聲

新北市宜蘭縣同鄉會會員大會今晚舉行，總統蔡英文驚喜現身。她致詞時不忘給予在場的立法院長游錫堃勉勵，感謝他協調法案，「給游...

批民進黨才是台灣亂源 國民黨：不順民進黨就叫添亂？

國民黨主席朱立倫今批評，民進黨已鴨霸到全面獨裁，我國民主憲政正危在旦夕，遭民進黨反批是去脈絡化轉移焦點，掩飾國民黨搗亂台...

綠委拋大選與修憲複決合併 陳玉珍：又要打臉自己嗎？

立法院修憲委員會召委管碧玲今天拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，要求國民黨公開表態。國民黨立法院黨團書記長陳玉珍今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。