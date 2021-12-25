核食變福食？ 王鴻薇批：蔡政府真的是騙上癮了

日本福島等縣市食品準備叩關台灣，台北市議員王鴻薇指出，反萊豬公投未能過關，日本核食加緊進逼台灣，包括日本媒體和日前舉辦的2+2會議，日方再度重申要求台灣開放日本核食。於此同時，蔡政府開始「偷換概念」，要拿掉核食的標籤，改為日本福島地區食品，簡稱為「福食」。

王鴻薇痛批，蔡政府真的是騙上癮了。反萊豬公投時，故意把「萊」地拿掉偷換成「美豬」，把反萊變成反美，讓台灣民眾降低投票意願。現在食髓知味，如法炮製，把核食的「核」拿掉，愚弄人民莫此為甚。

王鴻薇表示，吃核食會變成吃「福食」，擦脂抹粉，已成為蔡政府護航核食的第一步。核食之所以會有爭議，就是核災地區擔心受汙染的食品，一轉眼變成福食，吳釗燮，這是日本大哥哥教你的嗎？這樣欺騙自己的台灣同胞，有良心嗎？