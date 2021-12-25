游錫堃：若我去干涉柯建銘 才是議事不中立

民進黨立院黨團昨天將地制法修正草案提案逕付二讀，再引爆朝野對立，國民黨前主席江啟臣批評，民進黨團總召柯建銘根本就是一連串蓄意謀殺台灣的民主憲政，接受這樣破壞憲政提案、放任黨意凌駕民意的立法院長游錫堃應該要下台。游錫堃今天在臉書回應，他如果以院長身分去干涉柯建銘、或民進黨團提案，院長還能算「職權中立」、「議事中立」嗎？

游錫堃指出，立法院長是立法委員選舉出來，任何一位委員的權利相同，作為一位國會議長，依法必須「議事中立」，謹守「程序正義」，公平維護每一位委員的法定職權。不分朝野，提案權是每一位立法委員的重要權利，因此他不能對各黨團提案內容及議事攻防做價值判斷。他如果以個人價值判斷去干預各黨團、各委員提案，刻意不處理特定政黨及委員提案的話，那樣的立法院還能算是「合議制」嗎？豈不是變成「首長制」了？院長還能算「職權中立」、「議事中立」嗎？

游錫堃表示，《立法院組織法》第 3 條規定：「立法院院長、副院長不得擔任『政黨職務』，應本『公平中立』原則行使職權，維持立法院『秩序』，處理『議事』。」該條文修正通過且公布施行後，現在的「立法院長、副院長」職權已經跟王金平院長時代不同。因此，他如果以院長身分去干涉柯建銘、或民進黨團提案，不僅違反議事中立，而且也違法，不是嗎？

游錫堃表示，議案「逕付二讀」是依據《立法院職權行使法》第8條規定，《地制法》修正案如有提案逕付二讀，只要合乎議事程序，任何院會主席就應該依法處理，由院會合議、公決。同理，昨天國民黨團也提案自委員會抽出《運彩條例》第8條修正案逕付二讀，他也同樣依法處理，讓院會公決。外界如果以各自政治立場來解讀「國會議長」角色，認為維護在野黨才是公平公正，這是對「議長中立」內涵有誤解。

游錫堃並指出，至於有前、現任立委同仁多人批評他和副院長蔡其昌「被黨團綁架、違背民主，應辭職下台」云云，主張會議主席應以「黨團違反民主程序」為由退回提案，此言令他震驚，因為「民主」在國際上有各種不同解釋，最近中國習近平與美國拜登對民主解釋就南轅北轍。我國之所以被國際譽為「民主典範」，是因為「依法治理」。身為立法委員，不是更應該恪守法律，為民表率嗎？