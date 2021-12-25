開放核食與加入CPTPP無關？馬英九：還要再觀察一下

日本福島5縣市核災區食品再傳將開放進口，日台交流協會今天也表態，我國是否開放核食，與能否加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）沒有必然連結。前總統馬英九傍晚受訪時表示，雖表面上這樣說，但實際上是否如此要再觀察。

前總統馬英九表示，他任內為日本核食問題跟日方溝通多次，到底這個問題該怎麼解決，還要再觀察一下。馬說，如果要開放，大家心裏一定會有這個障礙，如同這次開放萊豬一樣，而開放後美豬的銷售量也並沒有增加。

對於外交部長吳釗燮認為應將日本核食改稱為福島食品，馬英九回應，政府不能以這種方式跟人民開玩笑，

蔡英文總統昨天拋出「教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假」引發質疑，馬英九表示，這要看課程而定。