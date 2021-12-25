影／日駐台代表：疫情擋住日台往來 但友情持續加溫

日本台灣交流協會代表泉裕泰今天表示，今年日台之間的往來雖然被疫情擋住，但是友情毫不動搖一直在加溫，世界會記住2021年的日本跟台灣，不只日台的關係很不平凡，今年甚至幾乎可以說是「台灣年」。

交流協會今天在台北101水舞廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」，外交部長吳釗燮、文化部次長蕭宗煌、台灣日本關係協會會長邱義仁及秘書長周學佑、台灣菸酒公司總經理林士傑、文化總會副會長江春男、台北101董事長張學舜等人出席。

泉裕泰致詞時表示，日台友情最無敵的2021年快要結束，他感觸很深，並細數今年日台之間的互動，包括日本捐贈台灣疫苗、日本主播在東京奧運的開幕式上喊出「台灣」，甚至現在日本網路上還有日本網友想吃台灣鳳梨的討論；泉裕泰說，就像日台友情的標誌一樣，日台的最大力量是「每一個人」。

泉裕泰說，今年全世界更支持自由的台灣、民主的台灣，很多日本人都對台灣的成就非常肯定。「台灣的朋友越來越多，身為日本駐台代表的我，也感到驕傲、榮幸」，明年是交流協會成立50周年，下一個半世紀日台一樣是最好的海島厝邊，「我們要繼續手牽手在無限陽光下跑百年友情馬拉松」。

蔡英文總統以預錄影片表達祝賀，蔡總統表示，台灣和日本一直是緊密的好鄰居，特別是面對天災，台日同心協力互相支持幫忙度過困難，相信未來台日會繼續攜手互助，台日間的友情羈絆會繼續加深、長長久久。

吳釗燮表示，今年是台日友情年，台日攜手對抗疫情，但彼此都沒有把互相幫忙當成理所當然並永懷感恩的心，把對方當成自己人來真心協助，他感謝日本六度捐贈台灣疫苗，總數超過420萬劑，我國也以回贈血氧機回報，兩國在人道援助上是善的循環，是鄰國關係的最佳典範，雖然台日友情年到尾聲，但明年是台日友情超過五十年的里程碑，相信台日友誼一定長久不滅。

目前在台灣有作品展出的日本藝術家奈良美智也以預錄影片作為神秘嘉賓現身，表示，往返日台的其間雖然都要經過隔離，但因為受到飯店人員友善的幫助，所所以都能輕鬆度過，台灣是他到訪次數最多的國家，之後應該還會來回很多次，希望以後可以在更多城市和更多人見面。

為了慶祝活動開幕，包括泉裕泰、吳釗燮、邱義仁等人也套上日本祭典的浴衣，以金色槌子敲開酒樽代表活動開跑。