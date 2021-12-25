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陳水扁為特赦案發聲？出謎題自嘲「韓國能，台灣不能」
南韓前總統朴槿惠獲得特赦，前副總統呂秀蓮也呼籲蔡政府特赦前總統陳水扁，昨天總統府回了個軟釘子。阿扁總統今天出謎題自嘲說，「韓國能，台灣不能？」猜三個字，並公布答案說是「扁無步（台語，想不出好辦法）」。
南韓前總統朴槿惠因案入獄，現任總統文在寅宣布特赦。呂秀蓮辦公室昨發布新聞稿，呼籲蔡英文總統特赦陳水扁。但總統府回應說，大家對陳水扁的健康都非常關心，總統府認為，最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康。
阿扁總統因貪瀆案判刑坐牢，2015年保外就醫至今，每周日在「微微笑全國廣播網」主持「有夢最美」節目。擔任高雄市議員的兒子陳致中父親獲得最完善的照顧，並給予最好的支持，可說是最重要的。
今天上午陳水扁在臉書新勇哥物語發文出謎題，提出「韓國能，台灣不能？」猜三個字，答案是「扁（音近變）無步！？」，網友猜測此篇發文與特赦有關，也有人留言說「民進黨對同志無情無義」。
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