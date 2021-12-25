最後會不會表態罷昶？柯文哲反酸：藍綠合作幹掉林昶佐

無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日舉行，外傳國民黨內部對罷昶不樂觀，台北市長柯文哲有7%的影響力。柯文哲下午參加公館聖誕季聖誕音樂饗宴活動，媒體問柯，最後會不會表態？柯文哲則反酸藍、綠兩黨，應比照重陽禮金的覆議案，兩黨合作，先把無黨籍的林昶佐幹掉，接下來他們就可以一起分贓了。

柯文哲說，從最近台北市議會的表現，國民黨和民進黨都可以團結在一起，建議是國民黨應該去找民進黨，藍綠合作，一起幹掉無黨籍的林昶佐，這是比較務實可行的辦法，就像他們在台中二選區也是樣一，屬於第三勢力的基進黨陳柏惟被幹掉，出來的是國民黨和民進黨的候選人，他們就可以繼續分贓下去。

柯說，對於萬華的立委也是一樣，兩黨合作，先把無黨籍的林昶佐幹掉，接下來他們就可以一起分贓了。媒體追問柯，覺得林昶佐需要被幹掉？柯說，他們藍綠兩黨去處理。至於國民黨認為，罷昶沒有柯文哲支持，恐比公投輸得還難看？柯說，所以他們應該趕快找民進黨合作啊。