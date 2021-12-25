美國NFL同色呈現兩岸地圖 吳釗燮：已正式抗議
美國國家美式足球聯盟（NFL）日前發表的行銷地圖把台灣和中國大陸用相同顏色呈現。外交部長吳釗燮今天表示，已正式向NFL提出抗議，希望對方能改正。
NFL16日發布的行銷地圖上將台灣和中國大陸同樣以紅色呈現中國的市場，引發在美僑胞不滿，洛杉磯地區多個台灣人社團日前發表聯合聲明。
吳釗燮今天出席日本台灣交流協會舉辦的「日台之心聖誕音樂會市集」，活動前接受媒體訪問。
吳釗燮說，這個已經正式對外說明，也正式提出抗議，希望能改正。
吳釗燮日前也在外交部推特上標註NFL並表示，台灣有自己的顏色，在中國的軍事威脅及外交攻勢下，台灣展現強力的防守，在5碼線上絕不失誤地堅定守護主權和民主，台灣不是「北京惡霸隊」管的。
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