福島食品何時解禁？日駐台代表：等待台灣自己的決心

台日執政黨昨天舉行「二加二」會談，日方表達歡迎台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），並關切福島食品解禁。日本台灣交流協會代表泉裕泰今天表示，福島食品和CPTPP沒有連結，食品安全應按照國際標準來判斷，日方「等待著台灣自己的決心」。

交流協會今天在台北101水舞廣場舉辦「日台之心聖誕音樂會市集」，泉裕泰、外交部部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁及秘書長周學佑、文化部次長蕭宗煌等人出席。

泉裕泰表示，今年是東日本大地震十周年，因此他們定位今年是日本對台灣感謝的一年，而明年是交流協會成立五十周年，因此藉由今天的活動，盼望日本和台灣的交流明年還能繼續，今天的活動也是今年系列活動的總結、明年活動的開始。

媒體詢問近期引發討論的福島食品議題，泉裕泰說，福島食品和CPTPP沒有連結，台灣人民的食品安全由台灣政府負責，他們的立場是食安按照國際標準來判斷。

媒體追問農曆年前是否為開放的好時機，以及他是否就此議題和我國政府部會官員交換意見；泉裕泰說，他衷心期待，對於福島食品議題他們「不是沒有完全說話，就是等待著台灣自己的決心」。

吳釗燮在活動前接受媒體訪問，表示開放福島食品目前沒有時間表，關於日本食品進口的問題，國人都很關心食品安全，政府絕對會為食品安全把關，有輻射汙染的絕不會進口，但沒有受輻射汙染的就不應該做任何限制，食品是否安全應依照科學證據，也依照國際標準，這才是一個正確的做法。

媒體追問在福島食品議題上是否有受到日方壓力，以及近日返台的我駐日代表謝長廷為何沒有出席今天的活動，吳釗燮並未回答。