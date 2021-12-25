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朱立倫選高雄市長？ 侯友宜：尊重他的想法

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜說，韓國瑜來很正常，以前是縣議員，也為新北市做過事，都心存感激。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜說，韓國瑜來很正常，以前是縣議員，也為新北市做過事，都心存感激。記者江婉儀／攝影

新北市議會今舉辦議員三周年繼聯誼活動，國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜及新北市長侯友宜先後到場，侯友宜說，韓國瑜來很正常，以前是縣議員，也為新北市做過事，都心存感激，大家一起努力為新北市團結在一起。今天很單純就是謝謝議員，新北好好做事。

外傳朱立倫會去選高雄市長，侯友宜說，這個要去請教朱立倫，尊重他的想法，這才是最重要，大家都為自己行為負責。

外界認為侯對公投態度與黨中央不同，但票數開出並未像外界所說是戰犯，今天也與朱立倫同框，侯友宜僅說，今天活動是謝謝議員，在議長蔣根煌帶領議員下，跟市府一起努力，讓新北不一樣。

媒體提問，外傳說2024侯柯配是最佳選項，侯友宜對此表示，現在民眾最關心不是選舉，是關心年終獎金有沒有多一點、生活可不可以過好一點，最重要還是防疫，春節期間專案面臨很多挑戰，民眾7+7解隔出來，回到家中後，家人要加強版自我健康管理，要全部守護，擔心春節期間沒有全力防堵好，會不會有新疫情，才是應該要做、要關心的，其他不是重點。

2018年縣市首長選舉時漢子燕子禿子合體，被問及什麼時候三人會再度合體，侯友宜說，離選舉還早，大家好好做事，人民最關心不是這些事情，努力做事才是現有本分。

侯友宜 朱立倫 韓國瑜

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