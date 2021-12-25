蔡英文出席竹科X基地第一軟體大樓動土 2024年3月完工

科技部與新竹市政府攜手推動竹科X基地，第一軟體大樓今天動土，預計2024年3月完工，將聚焦AI人工智慧、IoT物聯網等軟體產業。蔡英文總統親自出席動土執鏟，表示竹科是帶動台灣經濟發展的護國群山，期待竹科X能有國際廠商進駐，加上資金、計入與人才等投入，軟硬結合、強強聯手，產生更強大聚落效應，帶領整體台灣經濟。

竹科X基地位於公道五路三段北側台肥公司第二期市地重劃D6用地，基地面積3.74公頃，科技部以設定地上權70年分兩期開發、規畫建3棟軟體大樓。今天率先動土第第一軟體大樓為建造地上12層、地下2層鋼構建築，總樓地板面積7萬5321平方公尺，規畫49單元標準廠房，供研發設計、資訊服務暨軟體、軟硬整合智慧應用相關等產業。

竹科X基地被科技部視為竹科展望未來40年的產業升級與轉型成長場域，蔡英文、行政院長蘇貞昌、立委柯建銘、高虹安、鄭正鈐、邱泰源、科技部長吳政忠、新竹市長林智堅、科管局長王永壯與台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長李金恭出席。

蔡英文說，台灣在世界半導體產業鏈占有領頭羊地位，為讓台灣高科技產業發展邁入新紀元，在既有優勢之上，全力投入更多軟體的創新及研發。竹科X基地未來將積極發展AI、5G、資通訊以及大數據產業，相信能成為帶動台灣高科技產業「軟實力」的重要產業聚落。

「中央和地方齊心協力，一定可以再次為竹科的產業發展注入新的動能！」蔡英文也提及，新竹縣市是台灣的科技重鎮，強化台灣關鍵產業的發展量能、提升地方政府的治理效能，她相信這是市民、縣民、產業界的共同期待。

蘇貞昌表示，今年在蔡總統帶領下，台灣創下3個「21」奇蹟，分別為連續21個月來外銷訂單不斷成長、投資率佔GDP21年來最高、三是失業率是21年來同期最低。竹科41年來一直是台灣高科技龍頭產業聚落之地，今年營業額破1.3兆元得來不易，是政府與企業齊心努力的成果，希望基地動土就像未來大新竹大願景，讓台灣大大進步、大大的有力。

今天正逢林智堅上任7周年，林致詞時特別感謝蔡總統、蘇院長力挺竹科及半導體產業，並為大新竹帶來大禮物。他說，竹科685公頃用地已經飽和，竹科X是都市型科學園區，也是國家未來發展的需要，中央投入超過196億元打造，未來將以軟扶硬、軟硬整合，2024年完工後將創造2800個就業機會，創造196億元產值。

林智堅還引述台積電董事長張忠謀金句「台灣半導體產業最大競爭力是人才」，表示人才聚集在大新竹，大新竹合併後事權統一、效率提升，讓更多好人才來壯大竹科，並透過半導體產業，讓新竹成為連結全世界的超導體。

吳政忠致詞提及，他認為，往後科學園區設立，不該只是大水、大電，應該有三大新思維「優生活、精緻多元、節能永續」，未來用晶片打造食衣住行，將有更多民眾受惠於半導體科技、受惠於創新產業，竹科X基地是竹科未來40年的領頭展望。