酸蔡英文博士爭議 孫文學校發行蔡博士學位證書NFT

蔡英文總統於英國倫敦政經學院博士學位屢遭質疑，國民黨孫文學校總校長張亞中與媒體人彭文正下午在總統府前舉辦「論文速還真」活動，並由孫文學校惡搞發行授予蔡總統榮譽博士學位證書NFT，並上架Open Sea交易平台全球酸蔡總統。

孫文學校總校長辦公室主任何啟聖表示，這張證書隱藏「政治密碼」，包含博士的「博」少兩點，這兩點將「封存卅年」；此外，蔡總統的學號P81754088，說明是P圖，並宣揚蔡連任獲817萬票，已成高雄市長陳其邁稱的「哇係恁拔叭」。

何啟聖說，81754088連在一起的意思，就是讓蔡英文總統體認到，除了投她票的這817萬名選民外，全民都是他的頭家。

何啟聖表示，蔡英文總統論文真偽紛擾多時，除個人面對誠信道德危機，全體國人也深陷高度國安威脅，即然就缺這張證書，孫文學要就發給她，讓爭議早日平息；全球發行也是要讓全世界知道，中華民國蔡英文總統「真」的有張博士學位證書。

孫文學校表示，這張蔡總統榮譽博士學位證書NFT可以在Open Sea平台上以「以太幣」進行交易，定價為0.0082「以太幣」計價，約台幣33元，讓一般民眾能夠輕鬆擁有，而又不會低價到糟蹋到總統。