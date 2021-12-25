外傳參選彰化縣長 經長王美花笑說：「沒有」
衛生紙傳出漲價，經濟部長王美花也外傳可能參選彰化縣長，今天王南下主持循環材料專區啟用典禮時表示，衛生紙的進口材料跟運費成本確實有上漲，但行政院設有跨部會小組，會針對漲幅合理與否持續稽查。至於參選彰化縣長一事，她笑著答說「沒有」。
國內有業者發出通路進價調整通知，指各式衛生紙、清潔用品等將於農曆年後調漲，幅度在5％～20％不等，其中一串抽取式衛生紙粗估平均可能上漲10元。
經濟部長王美花今早對此表示，民生物品特別是衛生紙，進口材料跟運費成本確實有上漲，經濟部已向業者了解狀況，行政院也有跨部會小組會稽查民生用品價格漲幅是否合理，目前相關狀況都在掌握中。
外傳民進黨有意推王美花參選彰化縣長，媒體追問王未來是否有選舉的規劃?她說「沒有」，並指現在是台灣經濟發展非常重要的時刻，經濟部要做的事情非常多，也期待每件事情都落實做好。
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