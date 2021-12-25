行憲紀念日批民進黨濫權違憲 朱立倫：須維持五權分立

今天是行憲紀念日，國民黨主席朱立倫在臉書表示，公投後的民進黨已經鴨霸到全面執政全面獨裁，連最基本的程序正義都不顧，我國民主憲政正危在旦夕，唯有大家團結起來與民意站在一起，才能對抗反民主，不斷傷害憲政的執政黨。

朱立倫說，要捍衛憲政、民主審議精神，必須維持「五權分立、相互制衡」機制，不能讓執政者一黨獨大、架空立法權，傷害人民權益；更要與時俱進，提出與時代潮流相符的憲改主張。

朱立倫主張，未來修憲除要提高立法院對考監委員同意門檻外，也要推出「擴大參政權」將「選舉與被選舉權年齡降到18歲」、「恢復閣揆同意權」落實權責相符體制、「環境權入憲」確保台灣永續宜居，以及「動物保護權入憲」提倡尊重生命價值等「憲改四大主軸」，讓憲法更符合人民需求與期待。

朱立倫說，守護憲法是保障民主自由的基礎，捍衛中華民國憲法，實踐民主自由，國民黨責無旁貸；昨天國民黨立院黨團全力擋下民主獨裁的民進黨違反民主程序，意圖將二兆多元的中央政府總預算案與地制法修正草案逕付二讀。

國民黨立委江啟臣也批評，民進黨強行將總預算與地制法修正草案逕付二讀已屢屢違憲，作為掛著民主進步旗幟的執政黨能深刻反思，想想從政初心與創黨初衷，切莫一再踐踏、破壞憲政體制。

江啟臣說，中華民國憲法於民國35年12月25日經制憲國民大會通過，民國36年1月1日由國民政府公布、同年12月25日施行，行憲是中華民國在民主發展中的指標，落實國父孫中山的三民主義，使我國成亞洲自由民主領航者。

江啟臣表示，憲政主義是用來制衡政府權力濫用、維護人民自由與權益，而民進黨卻無視且濫權，全面執政後全面打壓異己之聲，儼然實行綠色恐怖，將台灣人引以為傲的民主破壞殆盡。