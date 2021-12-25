影／韓國瑜現身新北市議會 對鏡頭說這10個字

新北市議會今舉辦新北市第三屆議員就職三週年暨聯誼活動，高雄市前市長韓國瑜過去是台北縣第十二屆議員，面對媒體追問，韓國瑜都沒有回應，僅對著鏡頭說「今天韓市長回娘家，謝謝！」，便快步走入會場。

外界認為2022年高雄市前市長韓國瑜可以在黨內有角色，國民黨主席朱立倫稍早受訪指出，大家不用去替他規劃了，他等下會跟大家報告。韓國瑜對於媒體追問此事，並沒有回應。