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影／韓國瑜現身新北市議會 對鏡頭說這10個字

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
面對媒體追問，韓國瑜都沒有回應，僅對著鏡頭說「今天韓市長回娘家，謝謝！」，便快去走入會場。記者江婉儀／攝影
面對媒體追問，韓國瑜都沒有回應，僅對著鏡頭說「今天韓市長回娘家，謝謝！」，便快去走入會場。記者江婉儀／攝影

新北市議會今舉辦新北市第三屆議員就職三週年暨聯誼活動，高雄市前市長韓國瑜過去是台北縣第十二屆議員，面對媒體追問，韓國瑜都沒有回應，僅對著鏡頭說「今天韓市長回娘家，謝謝！」，便快步走入會場。

外界認為2022年高雄市前市長韓國瑜可以在黨內有角色，國民黨主席朱立倫稍早受訪指出，大家不用去替他規劃了，他等下會跟大家報告。韓國瑜對於媒體追問此事，並沒有回應。

台北市議員鍾小平則轉述，朱立倫在會場稱韓國瑜是好朋友，侯友宜、朱立倫跟韓國瑜在現場互動親密，笑容可掬，相處很自然，沒有違和感，但沒有特別聊到特別的話題，韓國瑜被主持人點名上台致詞，即便台下掌聲很熱烈，韓國瑜則是非常低調，婉拒致詞的機會。

台北市議員鍾小平則轉述，朱立倫在會場稱韓國瑜是好朋友，侯友宜、朱立倫跟韓國瑜在現場互動親密，笑容可掬，相處很自然，沒有違和感。記者江婉儀／攝影
台北市議員鍾小平則轉述，朱立倫在會場稱韓國瑜是好朋友，侯友宜、朱立倫跟韓國瑜在現場互動親密，笑容可掬，相處很自然，沒有違和感。記者江婉儀／攝影

韓國瑜 朱立倫 鍾小平

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