聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／韓國瑜現身新北市議會 對鏡頭說這10個字
新北市議會今舉辦新北市第三屆議員就職三週年暨聯誼活動，高雄市前市長韓國瑜過去是台北縣第十二屆議員，面對媒體追問，韓國瑜都沒有回應，僅對著鏡頭說「今天韓市長回娘家，謝謝！」，便快步走入會場。
外界認為2022年高雄市前市長韓國瑜可以在黨內有角色，國民黨主席朱立倫稍早受訪指出，大家不用去替他規劃了，他等下會跟大家報告。韓國瑜對於媒體追問此事，並沒有回應。
台北市議員鍾小平則轉述，朱立倫在會場稱韓國瑜是好朋友，侯友宜、朱立倫跟韓國瑜在現場互動親密，笑容可掬，相處很自然，沒有違和感，但沒有特別聊到特別的話題，韓國瑜被主持人點名上台致詞，即便台下掌聲很熱烈，韓國瑜則是非常低調，婉拒致詞的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言