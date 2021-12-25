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2022韓國瑜會有黨的角色？ 朱立倫：他會跟大家報告

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
朱立倫表示，韓國瑜對社會的關心很多，對黨也很多的建議，相信他是一個很重要的黨的政治人物。記者江婉儀／攝影
朱立倫表示，韓國瑜對社會的關心很多，對黨也很多的建議，相信他是一個很重要的黨的政治人物。記者江婉儀／攝影

國民黨主席朱立倫今到新北市議會出席新北市第三屆議員就職三週年聯誼活動，外界認為2022年高雄市前市長韓國瑜可以在黨內有角色，朱立倫表示，大家不用去替他規劃了，他等下會跟大家報告。

朱立倫表示，韓國瑜今天是回娘家，他是這邊的老議員，他回來很開心。自己前兩天才跟他一起吃飯聊天，韓國瑜對社會的關心很多，對黨也很多的建議，相信他是一個很重要的黨的政治人物。大家不用去替他規劃了，他等下會跟大家報告。

被問及是否會跟侯友宜聊到公投的內容，朱立倫說，現在最關鍵的重點，是現在民進黨這麼鴨霸的，想要把總預算逕付二讀，地制法又是為一人設法，就想逕付二讀。雖然現在回到委員會審查，但是這些都是民眾最關切的議題。還有接下來2022的佈局，這才是關鍵重點。國民黨一定會反省檢討，大是大非，他會堅持，但是接下來有很多要做的事情。

立委林為洲說，如果朱立倫真的選高雄他會給朱拍拍手，因為他鼓勵黨內大老要挑戰艱困選區。朱立倫表示，對這類空穴來風或者別有用意的傳言就不必了，他一定會按部就班的做一個完整的規劃。現階段國民黨立法院黨團趕快全力團結，把鴨霸的民進黨要推的這些法案，好好代表民意來堅定立場。

媒體追問，2022選舉朱立倫是否會考慮御駕親征來帶動整個氣勢嗎？朱立倫說，他再一次強調，他會做一個完整的規劃，推出最強的陣容，國民黨不必民進黨來算計，也不必有心人士放話。

朱立倫 韓國瑜

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