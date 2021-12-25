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柯文哲：兩岸是太平洋兩岸 不能從台海思考台灣問題

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨主席、台北市長柯文哲今天出席民眾黨舉辦的「前瞻2022國際局勢與台灣角色」活動。圖／民眾黨提供
民眾黨主席、台北市長柯文哲今天出席民眾黨舉辦的「前瞻2022國際局勢與台灣角色」活動。圖／民眾黨提供

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，台灣對於中國貿易極度依賴、但在政治上極度對抗，這是人類歷史前所未見的，而中國、美國經濟實力越來越接近，可預見中美對抗局勢將越來越激烈，所謂「兩岸」應是指太平洋兩岸，若單從台灣海峽兩岸思考台灣問題，會失去對全貌的了解，台灣作為國際社會的一份子，要認清國際局勢，在真實狀況下求取台灣的最佳利益。

柯文哲今天出席民眾黨舉辦的「前瞻2022國際局勢與台灣角色」活動時表示，台灣一定要面對的是中美對抗，兩個經濟體實力相差越近，僵持越難解決，過去人類面臨16次兩大強權衝突，就有12次以戰爭作結；很不幸地，中國大陸的經濟還在發展，實力逐漸接近美國，且看不出崩潰減緩，未來中美實力越來越接近，對抗會越來越激烈，可見未來中美對抗局勢會僵持不下。

柯文哲說，這段時間不僅中國軍機繞台、在西南空域出現，美軍出現在台灣海峽的次數也越來越多，連法國、德國、英國都先後派軍艦到西太平洋和南海，這在過去2、30年是沒有過的現象，在這種對抗狀態下，大家只看到關稅互相拉高，但背後還有科技戰，全球化生產鏈已因為中美對抗斷鏈，全球化變半球化，再因疫情重組出現在地化、區域化。

柯文哲指出，在中美對抗的架構下思考台灣問題，才是比較正確的想法，仇恨情緒會失去理性的判斷，因此對中國要有理性的認知，也還是要有交流，台灣處在全球地緣政治的前端，應該居安思危，沒有本錢放鬆。

柯文哲

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