柯文哲：疫情一有風吹草動就關夜市 經濟會垮

台北市饒河街夜市昨出現確診足跡，停業24小時。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，如果風吹草動就要關夜市，經濟會垮掉，今年餓死的比病死多，建議疫情真的進到國內了，再緊急發動。

柯文哲今天出席民眾黨舉辦的「前瞻2022國際局勢與台灣角色」活動，會前受訪表示，台灣又要進入平行時空了，歐洲、美國感染正在上升，但台灣內部好像很安全；因此不贊成看到其他國家感染嚴重、風吹草動就有大動作。

柯文哲表示，邊境還是要嚴格防守，疫苗還是打，配合基本防護戴口罩勤洗手，如果現在風吹草動就要關夜市，經濟會垮掉，已經看過數據檢討，今年餓死的比病死多，經濟受創造成的死亡會相對多，請大家不要忘記，貧窮是最嚴重的疾病。