柯文哲：疫情一有風吹草動就關夜市 經濟會垮
台北市饒河街夜市昨出現確診足跡，停業24小時。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，如果風吹草動就要關夜市，經濟會垮掉，今年餓死的比病死多，建議疫情真的進到國內了，再緊急發動。
柯文哲今天出席民眾黨舉辦的「前瞻2022國際局勢與台灣角色」活動，會前受訪表示，台灣又要進入平行時空了，歐洲、美國感染正在上升，但台灣內部好像很安全；因此不贊成看到其他國家感染嚴重、風吹草動就有大動作。
柯文哲表示，邊境還是要嚴格防守，疫苗還是打，配合基本防護戴口罩勤洗手，如果現在風吹草動就要關夜市，經濟會垮掉，已經看過數據檢討，今年餓死的比病死多，經濟受創造成的死亡會相對多，請大家不要忘記，貧窮是最嚴重的疾病。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言