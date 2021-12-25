公投立場與黨不同屢被檢討 侯友宜這樣說

公投結果為四個不同意，新北市長侯友宜因對公投態度跟黨中央立場相反被檢討，傳出有近侯人士提醒黨中央政略錯誤，侯則被質疑是否走前總統李登輝路線，侯友宜對此表示，他工作41年。延續警察愛國家守護人民的熱情堅持走下去，態度永遠不變。

侯友宜說，他在職場工作41年，包含自己在當警察、當市長，永不忘初心，全心全力為國家人民做事，永不改變，他愛國家更愛人民、願意奉獻犧牲，堅持這片熱情， 希望台灣這塊土地的人都過一個好日子。

侯友宜表示，當年61歲要出來選舉，在3月1日自己寫的競選內容也是用這樣的方式清楚表達，延續警察愛國家守護人民的熱情堅持走下去，態度永遠不變，堅持這份價值才能永續努力往前走，這是從41年走到現在，一種承諾、信仰，把大家的心靈勇敢地結合在一起，讓這塊土地更好，這就是他的價值。

媒體詢問，包含侯友宜在內的藍營四大天王各據一角，被形容跟民國初年軍閥割據一樣，地方民代擔心自己受到波及。

「想太多了」，侯友宜表示，他只是一個警察出身想做事的公職人員，都沒改變過初心，他努力認真，希望這塊土地的人們過一個好日子。侯友宜也不斷強調，他永遠把人民擺在第一個位子，從41年前到現在，努力做事的態度永遠不變。