韓國瑜有機會重返政壇？侯友宜：每個人為自己行為負責

高雄市前市長韓國瑜近日出版新書，外界解讀韓國瑜是否要重返政壇， 新北市長侯友宜說，每個人選擇自己的路，為自己的行為負責。至於是否有機會跟韓國瑜同台，侯友宜說，兩人是認識很久的朋友，朋友之間感情不變。

外傳韓國瑜將在2022選舉時擔任輔選角色，被問及有無機會跟韓國瑜同台，侯友宜表示，他跟韓國瑜是認識很久的朋友，朋友之間大家感情不變，到現在還是朋友，彼此之間只要為國家人民做事都是好事。

被問及是否有主動聯繫韓國瑜，侯友宜表示，朋友之間不一定天天聯繫，很多事情有一致性，有熱忱為土地奉獻，有這樣的心意比較重要。

外界傳出韓國瑜有重返政壇的機會，侯友宜表示，每個人選擇自己的路，為自己的行為負責，找尋為國家的價值，才是最重要。