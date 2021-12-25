【專家之眼】台灣有事就是美日有事？別鬧了！

最近日本政治人物與媒體對台灣安全情勢頻頻發言，先從日本前首相安倍晉三在12月初國策研究院所舉辦影響力論壇演講時，公開表示若是對台灣進行武力侵犯，將會對日本產生無法容忍之威脅態勢，因此起先是揚言台灣有事就是等同於日本有事，隨後更是打蛇隨棍上，更在後續講辭中聲稱此亦等同於日美同盟有事。

安倍發言後，馬上引起北京透過外交管道向東京表達嚴重關切，沒想到安倍後續更在日本新聞節目接受訪問時再度表示，任何涉及台灣之突發事件，只要有美國軍艦遭受攻擊，就可能出現讓日本行使集體自衛權狀況；同時更再度強調台灣若有任何緊急事態，必將危及日本和平與安全。

結果日本自民黨政調會長高市早苗隨後跟進，19日在東京「日本李登輝之友會」所邀請之公開演講中，更公開主張日本與美國應該策訂共同作戰計畫，以便因應台海發生危機情勢；但高市早苗更強調應當與台灣建立相關聯絡與情報交換機制，期能更具體因應任何緊急事態。高市早苗亦呼應安倍觀點，必須將美國納入考量以便共同努力因應危機。

高市早苗演講後不到一周，日本共同社立即就透過獨家報導，聲稱《日美新聯合作戰計畫草案》早就草擬在案，並繪聲繪影地描述針對突發事態，美國海軍陸戰隊將會如何調兵遣將，自鹿兒島縣駐地增援沖繩縣南西諸島，並設立臨時軍事據點，以便後續發動攻勢行動。

其實日本共同社與產經新聞老早就曾經聲稱過，美軍所規劃運用「遠征前進基地作戰」（EABO：Expeditionary Advanced Base Operations）最新作戰構想，就是針對台海軍事衝突所量身打造；並且還表示今年12月初，美軍已與日本陸上自衛隊透過為期14天的「堅決之龍21」（Resolute Dragon 21）聯合軍演，演練如何在偏遠島嶼發生緊急狀況時，運用強大火力以便對抗導彈威脅。

不過共同社雖然在報導中花費大量氣力將許多資訊硬湊成堆，但又宣稱日本與美國仍然要為制定聯合作戰計畫繼續暗中進行磋商，因此預計明年雙方外交與國防首長所共同召開之「日美安全保障磋商委員會」，將可望達成共識將計畫定案。

經過前述日本政治人物如此積極表態與媒體詳細報導後，究竟美國與日本是否真有此作戰構想，或是居然在面對東亞情勢變化發展如此多年後，突然大夢初醒般，才想到去策劃此等因應情勢應對方案，到底真實狀況是如何呢？

首先吾人必須注意到，政治人物離開職位後，突然放寬言論尺度，提出讓人感到訝異之政策主張時，吾人就必須思考為何其在位時，從未針對該等狀況如此表態？其發言究竟是認真地要將政策構想具體落實，抑或是向現任者施壓存心迫其表態？特別是當現任當權政治領袖，對於其政策主張顯然並不買帳時，此等發言究竟有無可能真正實現。

當前日本首相岸田文雄施政構想與安倍政策是否存在落差，對於中國大陸基本立場與安倍所持觀點是否有所矛盾，檢視安倍如此發言，究竟是否為項莊舞劍意在沛公，確實是值得思考探究真相。

假若安倍在離任後，確實具有管道持續發揮其政治影響力，安倍是否會選擇如此公開發言？假若其在任時所未能達成目標，在其離職後能夠落實之可能性又有多少？熟知日本政治運作常情者，恐怕就心知肚明安倍發言是否仍然可信。美日共同作戰構想，從來就不是日本首相說話就算數，更何況是日本前首相離職後所發表之個人觀點與主張呢？

再者就要談到日本政治人物如此表態，日本媒體又拼命猛敲邊鼓，但華盛頓方面又是如何反應？到現在華盛頓有誰出面認帳？不要忘記，若是要問美國與日本同盟關係，究竟是何方掌握主導權？假若安倍在位時沒有辦法說動美方，離任後如此表態，華盛頓會不會如數買單，或許更值得吾人深思考量。

最後就要提到美國與日本共同軍事計畫作為流程，對照共同社報導硬將從5年前就已經逐漸浮現，美國海軍陸戰隊企圖轉型，並藉此調整組織編裝，以便因應其全球任務定位之「遠征前進基地作戰」作戰構想，存心扯成專門針對台海有事所設計作戰理念，並且順勢聲稱美日雙方共同策畫《日美新聯合作戰計畫草案》，究竟是針對釣魚台列嶼發生衝突，抑或是因應台海情勢更是語焉不詳，講實在話，聽信傳聞隨之起舞確實是會過度輕率魯莽。

台灣確實是不乏對日本在台海發生衝突時會出手援助有所期待人士，但是當年中華民國與美國簽訂過白紙黑字斬釘截鐵之協防條約，在八二三炮戰期間要求盟友執行安全承諾時，都要透過極度辛苦之外交斡旋過程才能達成，就憑日本離職政治人物發言聲稱，台灣有事就是美日有事？真是別鬧了！