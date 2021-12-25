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老縣長喊話「大家放過王力宏」男立委有緋聞者八、九成

老縣長喊話「大家放過王力宏」 男立委有緋聞者八、九成

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
前高雄縣長楊秋興從政多年沒有傳過緋聞，他認為男立委有緋聞者不在少數。圖／取自楊秋興臉書
前高雄縣長楊秋興從政多年沒有傳過緋聞，他認為男立委有緋聞者不在少數。圖／取自楊秋興臉書

藝人王力宏事件紛擾多天，高雄縣前縣長楊秋興替他求饒，公開喊話說「大家放過王力宏吧！」。楊秋興說，兩岸媒體連續報導超過一個禮拜，王力宏的前途幾乎是被毁了；立委與地方民代也是充滿八卦及緋聞，以過去經驗來看，男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達八、九成，對政治人物的道德標準不是應該要更高。

針對男立委緋聞多的說法。綠營立委許智傑替同袍緩頰說，比例應該不會那麼高。他說，多數男立委都是愛家愛老婆，包括楊秋興縣長也當過立委，他也很愛家愛老婆，自己最近第二個孫子出生，偶有空檔就想回家含飴弄孫，當然，也有立委有緋聞的，不過比例不會那麼高。

前高雄縣長楊秋興曾任省議員、立委、政務委員，擔任縣長時執政成績獲肯定，博得「南方小巨人」之名。楊秋興向來是緋聞絕緣體，針對王力宏事件提出反思。他說，兩岸媒體連續報導王力宏緋聞事件已超過一個禮拜，王力宏的前途幾乎是被毁了；但是讓我們冷靜下來想想，全世界演藝圈的八卦、緋聞不是都稀鬆平常嗎？出污泥而不染的絕對是少數吧！

話鋒一轉，楊秋興說，「再看看我們的政治界從立法委員到地方各級民意代表，不是也都充滿了八卦及緋聞嗎？以我過去從政的經驗，男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達八、九成吧！對政治人物的道德標準要求不是要更高嗎？」。

前高雄縣長楊秋興從政多年沒有傳過緋聞，他認為男立委有緋聞者不在少數。圖／取自楊秋興臉書
前高雄縣長楊秋興從政多年沒有傳過緋聞，他認為男立委有緋聞者不在少數。圖／取自楊秋興臉書

楊秋興 王力宏

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