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萊豬攻防第二回合？福島食品開放 「經貿」、「食安」再成攻防重點

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

萊豬公投結果「不同意票」多過「同意票」，民意展現台灣人在現行國際準則下，願意接受萊豬進口，下一步是否接著會開放日本福島食品，成為網友最關心的話題。民進黨立委邱志偉也說，想要加入CPTPP最大關鍵在日本，福島食品禁令問題處理刻不容緩，不能比中國慢。面對核食爭議，民進黨想再打出經貿牌，透過網路大數據觀察分析，除了經貿議題之外，網友在意的核食爭議還有什麼？

接力反萊豬公投未通過聲勢　核食議題熱度18日起漲

實際上，針對福島食品議題，2018年「禁止開放日本五縣食品」公投案，台灣人以779萬同意禁止票數，遠超過223萬不同意票，而且高於25%選舉人數的公投門檻，表達出不願意接受日本福島食品的意見。如今面對台灣尋求加入CPTPP關鍵之際，加上民進黨隨著四大公投大獲全勝，氣勢暢旺，反萊豬公投一結束，網友就開始關心日本福島食品議題，有沒有可能接著開放？網路聲量因此快速升溫。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/09/25~2021/12/23），18日公投結果出爐後，就有人開始討論核食議題。20日民進黨立委邱志偉提出，日本福島食品是科學問題，檢驗安全無虞的品項可先開放，如今想要加入CPTPP，關鍵在於日本，解決福島食品禁令問題不能再拖，還說如果比中國慢一步會顯得沒有誠意。對此，不少網友解讀福島食品解禁指日可待，雖然有網友覺得若用科學檢驗，能確保食品吃入人體之後安全無虞，認為開放福島食品應該沒問題；但同時也有網友表示，未來民進黨政府恐怕又要強渡關山，掀起熱烈討論，留言「萊豬都願意吃了」、「核能好怕怕，核食好棒棒」、「萊劑是維他命，核食是營養品」等等，創下聲量高峰，共計5,456筆。

面對民眾對福島食品是否開放的疑慮，23日外交部長吳釗燮回應，目前沒有確切的時間表，台日雙方都還沒有正式討論，但政府會替全台灣人的食安把關，絕對不會讓受核輻射污染的食品進口，強調「進來的不能叫核食」。不過不斷正名是日本福島食品，就是不希望讓民眾誤會有安全疑慮，但網友也猜測是替未來解禁做準備。24日民進黨與日本自由民主黨的「2+2」會談，雙方談論到福島五縣市食品開放議題，達成用科學方式處理的共識，不過還未設下任何進程、時間表。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

福島食品網路熱門關鍵字　「食安」仍是溝通重點

透過熱門關鍵字分析，福島食品話題炒得沸沸揚揚，但民眾最關心的重點有什麼？從近三個月熱門關鍵字中可以看到（2021/09/25~2021/12/23），網友從猜測萊豬公投未過關，民進黨政府有意趁勝追擊，解決福島食品的爭議，使話題開始延燒，關鍵字中包括「萊豬、開放、進口、禁止」等都上榜。此外，這次反萊豬公投結果也顯示，民眾願意為了台灣經貿地位，接受萊豬開放進口，對於福島食品禁令，同樣在意開放後可以換得什麼實質益處，關鍵字包括「萊豬、開放、進口、禁止」。不過，回歸問題根本，台灣人最不願輕易妥協的一直是食安問題，與食安相關的關鍵字包括「標準、安全、健康、不吃」也都出現其中。福島食品牽涉核輻射汙染與否，檢驗標準比萊豬更複雜，加上長久以來，民眾對核輻射的恐懼甚深，想要消除民眾心中的疑慮，並願意接受福島食品進口，比起打出台灣經貿牌，食安恐怕仍是與民眾最重要的溝通重點。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年9月25日至2021年12月23日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『福島食品與核食』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

福島 萊豬 核食 食安

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