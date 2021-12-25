審地制法應辦公聽、說明會 林為洲：殺豬要讓豬叫一聲

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
攸關新竹縣市合併升格為大新竹市的地方制度法修正草案，昨天正式交付立法院內政委員會審查。國民黨籍召委林為洲表示，後續審查國民黨團將堅守兩原則：一要有行政院版，二要舉辦公聽會與地方說明會。記者周志豪／攝影
攸關新竹縣市合併升格為大新竹市的地方制度法修正草案，昨天正式交付立法院內政委員會審查。國民黨籍召委林為洲表示，後續審查國民黨團將堅守兩原則：一要有行政院版，二要舉辦公聽會與地方說明會。記者周志豪／攝影

攸關新竹縣市合併升格為大新竹市的地方制度法修正草案，昨天正式交付立法院內政委員會審查。國民黨籍召委林為洲表示，後續審查國民黨團將堅守兩原則：一要有行政院版，二要舉辦公聽會與地方說明會。

林為洲指出，國土規劃與縣市升格是何等重大的事情，要修改相關法令制度，行政院要有態度，地制法修法草案不應是由立委個人提案，而應該要有行政院版，這樣未來修法通過後才有公正標準，其他縣市也才有一個依循。

此外，林為洲說，正因國土規劃與縣市升格須慎重，法案審議過程應辦公聽會讓相關縣市的縣市長、議會議長，如竹竹苗，甚至此次變革被點名到可能也符合資格的彰化縣、雲林縣與嘉義縣市都有表達意見權利，「殺豬也要讓豬叫一聲」。

也因這次變革攸關相關縣市治理型態，對地方影響大，林為洲表示，法案審查過程，也因參考當初簽署兩岸服務貿易協議前，到地方舉辦說明會，讓地方知道可能的變革方向，併予說服。

林為洲說，國土規劃變革應從長計議，修法應在立院正式會期中充分溝通，但可預見民進黨一定會希望在一月份加開的臨時會中完成法案審查，等下會期朝野協商冷凍期一過就表決三讀，即便如此，國民黨團在審查時該有的要求都會堅持。

林為洲 行政院 國民黨

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